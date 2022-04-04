İzel Çelebi

Nisan ayının enerjisi, baharı tam anlamıyla hissettiriyor artık…Kaşelerden trençkotlara geçtik bile,havalar ısınıyor ve enerjimiz git gide yükseliyor.Yavaş yavaş dolap detoksu yapmanın zamanı geldi, biraz hafifleme zamanı!

PEMBE- KIRMIZI

İddialı ve enerjik bir kombin için iki bomba rengin enerjisini karıştırıyor, güçlerimizi birleştiriyoruz! Kırmızının iddiası, pembenin masumiyeti derken bu iki renk korkusuzca birbiriyle mükemmel bir dans içinde. Kombin yaparken tedirginlik yaşıyorsanız desensiz tek renk parçalar kullanın. Makyajınıza da bu iki renkten birini mutlaka yansıtın ve mükemmel uyumu yakalayın. Yormadan, karmaşıklık yaratmadan stil sahibi bir görünüme kavuşun. Üzerinizde pembe ve kırmızı dışında bir renk olmamasına dikkat etmelisiniz aksi taktirde istenilen kombin başarısızlıkla sonuçlanmış olacaktır.

YEŞİL

Yeşil ve tonları moda alarmı veriyor! Küpeler, fularlar, çantalar, elbiseler…İster full look yeşil kombinler yapın, bunu tonsürton hale de getirebilirsiniz, isterseniz de tek bir parçada yeşili patlatın. Hemen hemen her sene tahta yerleşen yeşil, zirvedeki konumunu koruyor. Ayrıca sürdürülebilirliğin de temsili olan yeşil renk, farkındalık açısından da önemli rol oynuyor. Doğanın yeşili kombinlerinizde yeşersin.

YARATICI DESENLER

Hayal gücümüzün sınırı yok! Sınırları ortadan kaldıran, fütüristik desenlerle farklı bir forma giriyoruz. Yaratıcı desenler, mutluluk düzeyinizi yükseltirken sizi stil sahibi bir forma sokuyor. Kombinleri yaparken takım olanları tercih etmeyecekseniz, farklı desenleri kombinlememenizi tavsiye ederim. Her zaman bu karmaşa eklektik bir güzelliğe bürünmeyeceği gibi bir felakete de sebep olabilir.

ÇİZGİLİ

Asil çizgiler… Aslında bu sezon çizgili desenler dar, vücudu saran parçalarda değil. Salaş, keten, konforlu parçalarda bize eşlik edecek. Ev hali dediğimiz konforu doyasıya yaşadığımız kombinlerde bunu rahatlıkla görebilir ve tadına varabiliriz. Evdeymişiz gibi rahat ama dışarıdaymış gibi de asiliz.

IŞIL IŞIL

Işıldamadığımız bir sezon olamaz. Enerjisi tavan yapmış, sınırsız kesimler ve özgür kombinlerin bizi beklediğini bildiğimize göre enerjimizi arttıracak ve kombinlerimizi patlatacak olan da ışıltı! Güneşli günlerde parıl parıl parlayalım…

PİLE

Monokrom, batik, desenli hiç fark etmez pileli olsun yeter diyoruz.Hemen hemen uzun yılların vazgeçilmezi olan bir dönem parçası olan pileler, crop toplarla kombinlenmeyi bekliyor. Pileli etek denilince akla ilk romantik kombinler gelir fakat gotik ve maskülen kombinler için de pileli etekleri kullanabilirsiniz.

NEON

Neon renklerle aranız nasıl? Pembesi, sarısı, turuncusu! Ama özellikle de sarısı diyelim. Bu sezon neon sarı number one ve bol bol kombinleyin diyoruz. Neonun gücü adına, patlayan kombinler yapmak isterseniz üzerinizdeki birden fazla parçada neon kullanarak enerjinizi arttırmanızı öneririm.

SIRADIŞI KESİMLER

Pencereli kesimlerden, keskin kesimlere derken yaratıcı ve sıradışı silüete sahip modeller hitler arasında. Birden fazla kesim modelini match etmemenizi öneririm, ilgiyi tek bir noktada toplarsanız daha pürüzsüz bir forma kavuşursunuz.

ÇİÇEK DESENLER

Ve baharın olmazsa olmazı çiçek açan parçalar… İster tek parça kullanın ister al üst takım olarak kullanın, çiçek açan parçalar enerjimizi yükseltmek için bir numaralı yardımcımız. Baharı doyasıya hissetmeye başladığımız, çiçek kokularını buram buram aldığımız günlerde, kombinlerimizde doğanın resmini taşımanın güzelliği karşısında ne diyebiliriz ki, en güzeli de bu olsa gerek. Mini ya da midi boy elbiseler, palazzo pantolonlar, spor taytlar hepsi istediğiniz kadar çiçek açabilir. Çanta ve ayakkabıları da atlamayalım. Baharın en güzel deseni olan çiçekler sizi romantik bir havaya yolculuğa çıkarsın. Güzel ve güneşli günlerde enerjiniz bol olsun, modayla kalın…