İzel Çelebi

Yazın habercisi olan en güzel ay mayıs! Motivasyonumuz oldukça yüksek ve bahar günleri enerjimizi yükseltiyor. Daha mutlu ve daha yenilenmiş bir gardıropla trend çanları çalıyor!

YEŞİL

Full look yeşillenelim, bu sezon yeşile doyacağız. Yeşilin her tonunu görmeye alışın derim, yeşili kullanmaktan korkmayın. Tek bir parçada patlatın ya da full look tonsürton bir kombin tercih edin, seçim sizin güzel zevkiniz.

DENİM CEKET

Zamansız trend, yılların parçası denim ceketler… Denim ceketler için en uygun aylardayız, zamansız parçanın klasik ve modernize halleriyle en güzel kombinleri yapabilirsiniz. Adeta sezonun vazgeçilmezi.

PARLAK

Parlak kumaşlar sezonu hakimiyet altına aldı! Metalik kıyafetler, çantalar, ayakkabılar ve hatta bandana modelleri… Kıyafetleri etkisi altına alan metalik formlarla ışıl ışıl parlasın kombinleriniz.

BİKİNİ ÜSTÜ

Cesur kombin sevenleri burada mı? Pantolon ve gömleklerle kullanabileceğiniz bikini üstleri cesur seçimleriniz için trendlerde.

PLATFORM

En gösterişli ve en parıltılı halleriyle bu sezon platformlar, yüksek topuk severlerin kombinlerine eşlik ediyor. Cesur kombinlerin tamamlayıcısı olan platformları en gösterişli halleriyle kullanmaya ne dersiniz?

ESPADRİL

Konforundan vazgeçemeyenlerin favori ayakkabı tercihi. Kombininizi rahat ve bohem bir havaya sokmak isteyenler için kurtarıcı ve kilit bir model.

TOPUKLU TERLİK

Nostaljik bir trendle devam edelim. Kısa topuklu terlikler geçtiğimiz sene de trendler arasındaydı ve oldukça fazla sevildi, tercih edildi. Bu sezon da aramızda olmaya devam eden bu terliklerle hem nostaljik hem de modern bir havaya girmeniz an meselesi.

NEON SANDALET

Kombininize göz alıcı ve bir dokunuş yapmak istiyorsanız bu göz alıcı renklerdeki sandaletler tam da aradığınız! Baharın ve yazın cıvıltısını çarpıcı renklerle ayaklarınızda taşıyın.

CAT EYE

Güneş gözlüklerine bir dönem damgası geliyor. Retro severler için harika bir trend alarmı olacak. Yüz şeklinize gidiyorsa bu sezona damga vurmak için mutlaka bir tane edinin.

Baharın enerjisiyle mutlu kalın, modayla kalın…