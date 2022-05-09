İzel Çelebi

Havaların ısınmasıyla enerjimiz iyice yükselmeye başladı ve bu yükselen enerjimize eşlik edecek olan sezonun güzel renkleri kombinlerimizde! Biraz değişiklik e biraz da alışveriş lazım.

SPOR- SOFT

Sadece spor yaparken değil kendinizi spor yapıyormuş gibi konforlu hissetmek istediğiniz her an giyebileceğiniz spor parçalar, en soft ve en bebeksi renklerle kombinlenmeyi bekliyor. Taytların ve sporcu sütyenlerin en güzel renkleri bu sezon reyonlarda sizlerle olacak.

FESTİVAL

Ünlülerin festival kombinleri bir hayli ilgi gördüğündendir herhalde festival parçalarını günlük sokak stiline uyarlayabilir, trendi yakalayabilirsiniz. Örgü kıyafetler, püsküllü parçalar, gladyatör sandaletler derken hem bohem hem de helenistik bir havaya bürünebilirsiniz. Parti görünümünüzle stil sahibi bir görünüme kavuşabilirsiniz.

KİMONO

İster plajda, ister sokak stilinde kullanabileceğiniz kimonolar tam bir star parça. Basic kombininize hareket katmak ve iddialı bir hale getirmek isterseniz tercih edeceğiniz en güzel parçalardan biri olacaktır. Ayrıca plajda da yanınızdan ayırmayın derim.

ÇAN ELBİSE

Konforlu kombinleri sevenlerin en çok tercih edeceği elbise tarzlarından biri de salaş görünümlü şık elbiseler. Her ayakkabıyla uyum sağlayabilecek olan bu elbiseleri kilit parça olarak gardırobunuzda bulundurmalısınız.

BATİK

Hemen hemen her sezon hem aksesuarlarda hem de full look parçalarda trendlerde olan batik desenler yine sezonun vazgeçilmez parçaları arasında yerini alan en güzel desenlerden biri oldu.

İRİ TAKILAR

1980' lerin trendlerinden esintilerle…İri takıları favorilerinize ekleyin. Atomik modellerden geleneksel parçalara, iri iri takılarınızı edinin. Minimal kombinlerinizi dikkat çekici bir havaya sürükleyin.

MİNİMAL TAKILAR

Beyaz takı denilince akla ilk gelenlerden biri de sedef. Minimalliği ve sofistike havasıyla yaz kombinlerine en çok yakışanlardan biri de sedef takılar olacaktır, zarafetinize zarafet katın.

İPLİ SANDALET

Helenistik denilince akla gelenlerden biri tek omuz elbiseler diğeri de ipli sandaletler olacaktır. Topuklu ya da düz olanları tarzınıza göre tercih edebilirsiniz. Daha uzun iplileri kullanarak iddialı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yazlık ayakkabıların arasında olmaz olmaz parçalardan, her sezon trendlerde yerini koruyan ipli gladyatör sandaletlerle şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

MİKRO ETEK

Özgür bacaklar, cesur etekler diyoruz ve minileri daha da mini hale getiren mikro etek modası aramızda. 90'ların ve 2000'lerden yine bir esinti ile hitler arasına giren mini etekler özellikle Miu Miu markasının çok ilgi toplayan haliyle tekrar aramızda.

EKSTRA CROP

Croplar yine aramızdalar fakat daha da kısalmış halleriyle. Bu sezon tarafını cesur parçalardan yana tutan moda, düşük bel pantolonlarla ekstra crop parçaların kombinlendiği bir sezon hayal ediyor ve tam da bir gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz.

YEŞİL- TURKUAZ- MAVİ

Bu üç rengi tek bir kombinde toplamaya ne dersiniz. Araya başka bir renk eklemeden kombininizin tamamını bu üç renkle yapın, trend renklerle yapılan kombininizde sofisitke bir havaya bürünün.

Enerjiniz yüksek, modanız renkli olsun, modayla kalın…