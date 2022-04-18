İzel Çelebi

AKSESUAR TRENDLERİ

Bir kombini tamamlayan ve noktayı koyan parçalar şüphesiz ki kullanılan aksesuarlardır. Kombinlerde zamansız ve modernize edilmiş parçalarla değişken aksesuar trendini birleştiriyoruz. Cesur parçalar oldukça ön planda ve ikili stiller odak noktası. Demode parçalardan koşarak uzaklaşın. Şimdi ise öne çıkan parçalara bakalım.

DETAYLI ELDİVENLER

Uzun eldivenler bize direkt özel davetleri çağrıştırıyor. Birbirinden şık eldivenler çok ilgi görüyor. Kadifemsi ya da saten kumaşlar üzerinde kupürler, pırlantalar… Deri ya da tül eldivenleri de tercih edebilirsiniz ve hatta kendi eldiveninizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Pembe ve siyah eldivenler ise en trendleri olacak.

EŞARP

Artık eşarplar bildiğiniz üzere amacından çok farklı görünümlere büründü. Saç aksesuarı olarak veyahut büstiyer olarak kullanımını fazlasıyla görmekteyiz. Basit olmakla birlikte çok fonksiyonlu bir aksesuar olan eşarpları kombininizin herhangi bir yerinde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

EŞARP- KOLYE

Eşarbı bir de böyle deneyelim. Bu sezon her yerde kombinlerimize hareket katacak olan eşarpları göreceğiz. Romantik bir görünüm için ise eşarpları boynunuza bağlayıp kolye ile ikili bir tasarım yapmalısınız. Uzun ya da kısa, ince kolyelerinizle eşarp uyumuna bakın derim. Güzel ve dişil bir stil yakalayabilirsiniz.

KORSE

Bildiğiniz gibi korseler kıyafetlerin içine giyilen, ince görünmek için kullandığımız parçalardır. Fakat korseler bu sefer saklanmak için değil dış giyim için trendlerde. Birbirinden güzel tasarımlar, deri parçalar ya da rengarenk ipleri olan korseler… Hem korse asıl amacına hizmet edecek yani sizi ince bir görünüme kavuşturacak hem de trend bir görünüme kavuşmanız için size yardımcı olacak. Daha etkileyici bir tarz için bu korselere bir şans verin.

ÖĞRENCİ ÇORABI

Bu sezon birbirinden farklı çorap trendleri aramızda olacak. Bunlardan biri de diz üstü çoraplar. Özellikle tam da gençlerin bayılacağı bir trend olan bu çoraplar, bir zamanların öğrenci çorabı değil de nedir? Çok farklı kombin hallerini görebilir, farklı bir bakış açısıyla kendinizi şaşırtabilirsiniz.

FİLE ÇORAP

File çoraplar tekrar aramızda. Sadece bildiğiniz siyah fileler değil, renkli ve desenlileri de kombinlenmek için sizi bekliyor. Yaz ayakkabılarıyla birlikte kullanırken daha rahat olmak için ise ön kısımları açık olanları da tercih edebilirsiniz.

SANDALET- ÇORAP

Sandalet- çorap ikilisine ne dersiniz? Cüretkar giyinmeyi sevenler bu ikiliyi mutlaka denemeli. Tasarımcıların bu sezon çorap detaylarına fazlasıyla ilgi gösterdiğini görür gibiyiz. Bahar ayının romantik kombinlerini çok iyi ve star bir şekilde tamamlayabilecek oldukça hoş bir ikili.

KEMER

Bu sezon trend olan iki çeşit kemerimiz var. İlki farklı tasarımlı ve baş döndürücü olanlar. Komple zincir, ya da hasırdan yapılmış veyahut klasik deriden yapılan kemerler. Aynı elbiseyi iki farklı kemerle bambaşka bir kombine dönüştürebileceğinizi bilmelisiniz. İkinci kemer trendimiz ise renkli kemerler... Tek tip kemerlerden sıkılanlar için güzel bir alternatif olacak. Elbise severler için çok iyi bir parça olduğunu söylemeliyim, renkli kemeriniz yoksa mutlaka dolabınızda bu güzel ve romantik kemerlere yer açmalısınız. Aksesuarsız kombinlerin ne kadar yalın kaldığını biliyoruz ve puzzle eksik kaldığı müddetçe bitmiş sayılmaz. Kendi tarzınıza uygun aksesuarları trendlerden revize ederek kombinlerinizi zirveye çıkarabilirsiniz. Modayla kalın…