İzel Çelebi

BAHARIN GÜCÜ

Baharın gücü avcumuzun içine sığmıyor artık. Bu bahar daha dinamik, daha enerjik ve daha yaratıcı kombinlerin insanıyız. Cool ve modern parçaların match edilmelerine sadece şahit olup izleyemeyeceğiz. Trend kombinler gelsin!

GÜNEŞ

Güneşin renklerini kombinlerimizde doya doya taşıyoruz ve bu gücü renklerin coolluğuna bırakıyoruz. Sarı ve turuncu oldukça canlı ve sıcak…Farklı tasarımlara ve aksesuarlara bürünen bu parlak renklerle göz kamaştırıcılık sizin olsun. Bronzlaşmış tenlerde özellikle güneşin renkleriyle yapılan kombinler sizi nirvanaya taşıyacaktır. Full look yapın kendinizi şaşırtın.

ZAMANSIZ

Zamansız parçalardan ilk üçünü sayın desek kesinlikle trençkotu söylemeden geçmezdiniz. Üstümüze bir şey almadan olmaz, cool ve her kombinin kusursuz parçası olan trençkotlar bize zamansızlığı ve stil sahibi görünümü vadediyor. Modernize edilmiş, farklı kesim trençkotlar için ise mağazalara koşun. Trençkotlar için bir stil önerisi gelsin! Kombinlerinizi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz bir renk olduğunda bunu, trençkotların üstüne dilediğiniz bir kazağınızı atarak giderebilirsiniz. Hem stil sahibi bir görünüme kavuşursunuz hem de kombinlerinize son noktayı koymak için bir sebebiniz olur.

COOL VE KONFORLU

Konforuna düşkün olanlar ya da kimi zaman kendini rahat hissetmek isteyenler… Aynı zamanda da cool bir görünümden şaşmak istemeyenler hem şık hem salaş kombinlerle rahat edebilirler. Renkli, dinamik ama bütün gün konforlu olacağınız parçalarla kendinizi kısıtlamak zorunda kalmayacaksınız. Konforlu olmak, şık bir görünüme kavuşamamak anlamına gelmez unutmayın.

TAKIM+MAKSİ

Gündüzden geceye kullanabileceğiniz maksi etekleri nasıl tercih edersiniz? İki ya da üç parça takım halinde görmek ister misiniz? Monokrom oluşturabileceğiniz güzel bir kombin önerisi. Aklınıza gelebilecek bütün ayakkabılarla kombinlenebilecek ve kurtarıcı bir parça olacak. Özellikle daha sade kombinleri tercih edenler üçlü takımları tercih edebilirler.

CIVIL

Bu sezon hem dış hem de iç giyimde cıvıl cıvıl renkler bizimle. Bu cıvıltıyı hem içinize hem de dışınıza yansıtarak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Farklılık yaratmak için canlı renklerle sokak stiline ayak uydurun. Canlı sarılar, fuşyalar, yeşiller…

MODERN

Modern ve dinamik kesimler minimal ve bir o kadar da vurgulayıcı detaylarla aramızda. Özellikle son zamanlarda bu parçalar bir de sürdürülebilir ise yeme de yanında yat cinsinden. Zamanın en ilgi çekiciliği farklı ve göze batan kesimlerden yana, bunu en farklı ve güzel şekilde kombinlemek ise sizin zevkiniz.

ROMANTİK

Hem feminen hem de romantik görünüme göz kırpan o basic ve uçuşan elbiseler… Kırlarda dolaşırcasına, sizi rahatlığı ve asilliğiyle doyum noktasına getirecek olan bu parçalar bahar ve yaz aylarının favorilerinden. İki parça takım olarak kullanabileceğiniz büstiyer etek kombinlerini de tercih edebilirsiniz. Genelde kumaşlarda minik desenlerle olan tasarımlar bizi karşılıyor.

TRİKO

Zamansız bir parça daha varsa o da şüphesiz ki triko parçalardır. Özellikle triko takımlar bu sezonun gözdesi. Askılı üzerine triko hırkasıyla tam da göz bebeği. Özellikle jeanlerinizle yapacağınız kombinde mükemmeli yakalayabilirsiniz.

Dinamik ve enerjik günler sizinle olsun. Modayla kalın…