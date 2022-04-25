İzel Çelebi

Gardıroplarınız hiç olmadığı kadar çılgın! Modanın nabzı bir pantolon bir cekette

Gardıroplarınız hiç olmadığı kadar çılgın! Modanın nabzı bir pantolon bir cekette

Gardıroplarınız hiç olmadığı kadar çılgın! Modanın nabzı bir pantolon bir cekette

"Mevsim geçişi ve bahar günleri birbirini kovalarken kıyafetlerde inceldik! Sonunda mevsim normallerine gelmişken kıyafetlerimizi de hem normalleştiriyoruz hem de stil ikonlarından ilham alıyoruz. Haftanın stil önerilerini sizler için sıralayalım… "

YAĞMURLUK

Bilirsiniz ki nisan ayının yağmuru meşhurdur. Yağmurlukların en iyi avantajı yer kaplamıyor olmaları olacaktır. Yanınıza aldığınız çantanızın içine bile koyabileceğiniz pratik yağmurluklar, sizin bildiğiniz görünümlerin aksine birçok forma kavuştu. Rengarenk ve desenli yağmurluklar hayat kurtarır, mutlaka bir tane edinmelisiniz.

DERİ CEKET

1990'ların ve 2000'lerin olmazsa olmaz parçalarından olan deri ceketler bu sezon en çok kullanılanlardan oldu. Ünlülerden, influcerlara herkesin üstünde krem renginden, acı kahvelere ya da pastel renklere gelene kadar bu ceketler fazlasıyla tercih ediliyor. Bir kombin önerisi gelsin! Deri ceketlerle palazzo model yüksek bel kumaş pantolonlarınızı kombinlemeyi deneyin ve sneakerlarınızı kombininize dahil etmeyi unutmayın.

BLAZER CEKET

Boyları git gide değişen blazer ceketler tam bir kurtarıcı değil de nedir? İster spor ister şık bir stil yaratmak isteyin anahtar parça her zaman blazer olabilir. Jean ya da kumaş pantolonlar en iyi kombin arkadaşı olabilir. Klasik blazerlar ya da sezonun moda renkleri! Stilinize en uygun olan rengi gardırobunuz için seçin.

BRALET

Bralet kullanmayı sever misiniz? Nasıl kombinlersiniz? Oversize beyaz gömleklerinizle ya da blazer ceketinizle kombinleyerek modern bir stil oluşturabilirsiniz. Kimileri için sütyenin pabucunu dama attıran braletler, konforlu olmalarının yanı sıra hem günlük hem özel kombinlerinize eşlik edecek olmaları mükemmel bir tercih sebebi olabilir.

BIKER CEKET

Biker ceketler ya da motorcu ceketleri her sezon geçiş dönemlerinde omuzlarımızı süslüyor. Her tarza uyum sağlayan ve zamansız bir parça olduğunu kanıtlayan bikerları gardırobunuzdan eksik etmeyin, çok ihtiyacınız olacak.

ÇILGIN ETEKLER

Maksi ya da mini hiç fark etmez bu sezon etekleniyoruz. Farklı renkler ve inovatif desenlerle gardıroplara yenilik rüzgarı esiyor. Mini eteklerde uzun kollu bluzler, maksi eteklerle crop tişört ve büstiyerleri denemelisiniz, bu uyumu seveceksiniz.

GÖKKUŞAĞI

Çizgili ve oldukça renkli parçalarla cıvıl cıvıl kombinler yapın. Kombininizde bir grafik akımı başlatın ve çizgilere yer verin. Bütün parçalarda özgürce bu çizgileri kullanabilirsiniz, gününüze ve stilinize eğlence katabilirsiniz.

PASTEL

Full look pastelleri kombinleyelim! Pastel renk severler bu stil önerisi size gelsin. Pastel renklerle duru bir forma bürünmek ya da neonlarla dikkat çekmek… İkisini match ederek bu uyum karşısında hayranlıkla kalabiliriz.

Eğlenceli ve stil sahibi görünüme kavuşacağınız tüyolardan nasibimizi alalım ve sofistike görünüme kavuşalım.