İzel Çelebi

Bu gelinliklerle kuğu gibi olacaksınız! İşte sezonun en trend gelinlik modelleri

Bu gelinliklerle kuğu gibi olacaksınız! İşte sezonun en trend gelinlik modelleri

Bu gelinliklerle kuğu gibi olacaksınız! İşte sezonun en trend gelinlik modelleri

Düğün sezonu açılmaya başladı. Hemen hemen her kadının hayalinde kendisi için özenle yarattığı bir gelinlik modeli vardır. Kimi aylar öncesinden bu masalsı tören için gelinliğini seçerken, daha karar vermemiş olanlar için sezonun trend gelinlik modelleri sizler için gelsin.

YIRTMAÇ

Bacakları ön plana çıkarmak isteyen gelin adaylarını şöyle alalım. Daha feminen ve daha şık bir silüet içerisinde olmak için yırtmaç detayını tercih edebilirsiniz. Daha çok ince bacaklıların tercih etmesi gereken yırtmaç model gelinlikler, alt bedeni ince olan hanımlar için gayet ideal bir seçim olacaktır.

DÜŞÜK OMUZLAR

Daha zarif bir tavır içerisinde olmak istiyorsanız bu düşük omuzlar tam size göre. Uzun kollu ya da kolsuza yakın olanları seçebilirsiniz. Kollarından şikayetçi olan hanımlar için dantel ya da tül detaylı düşük omuzlar kurtarıcı niteliğinde olacaktır. Dikkatleri omuzlara çekmek isteyen ve omuzlarına güvenen kadınlar için de oldukça güzel ve zarif bir seçim.

KISA SEÇİM

Kısa gelinlikler aslında daha çok after party için ya da düğününde ikinci bir gelinlik tercih edenlerin seçimleri arasında. Fakat sade bir nikah töreni yapmak isteyenler için de kurtarıcı bir parça. Bacaklarınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız ve daha sade bir tören planlıyorsanız tercihiniz kısa gelinliklerden yana olabilir.

KORSE

Korse gelinliklerin bazıları tamamı ile korseyi gösteren cinsten bazıları ise kumaş detaylarıyla korseyi kaplayan formda. Regencycore trendinin de etkisi gelinlik tarzını etkilemiş gözüküyor ki korseler hem sokak stilinde hem de gelinlik modellerinde hüküm sürüyor. Kıvrımlarını ortaya çıkarmak isteyenler için güzel bir alternatif olacaktır.

BALON KOLLAR

Hem nostaljik hem de salaş görünüme kavuşmak isteyenlerin tercih edebileceği balon kollar, romantik ve masalsı görünmek isteyen gelinlerin seveceği bir model.

TÜYLÜ

Sade gelinliklere hava katmak için mükemmel bir detay olan bu tüyler, nostaljik bir havaya sokarken sizi, dans esnasında kuğu gibi görünmenizi sağlayacak. Dikkat çekmek istemediğiniz bölgelerde tüyleri tercih etmeyerek daha şık bir gelinliğe sahip olabilirsiniz.

ÇİÇEKLER

Renkli ya da üç boyutlu çiçekleri gelinliklerinizde tercih edebilirsiniz. Masalsı ve farklı bir forma bürünebilirsiniz. Üç boyutlu çiçekler geçen sezonlarda da gelinlikleri süslüyordu, bu sezon renkli olanlarıyla fark yaratabilirsiniz.

FIRFIRLI

Volanlı ve fırfırlı gelinlikleri bohem gelinlik severler de tercih edebilir, bohem tarza yakın olan modellerini de bulabilirsiniz. Daha sade modeller istiyorsanız fırfır dışında hiçbir detayı olmayanları tercih ederek iddiasız ama iddialı bir gelinlik modeline kavuşabilirsiniz. Bu detayları istediğiniz kesimlerde tercih edebilirsiniz; düz kesim, a kesim ya da prenses.

AKIŞKAN

90'ların top modellerinin giymesiyle favorilere çıkan elbiseye benzeyen gelinlikler artık çok fazla tercih edilir oldu. Degaje yaka ya da sırt dekolteleriyle asil bir görünüme kavuşturan, vücutta adeta akıp giden bu gelinlikler minimal giyim tarzını seven gelinler için oldukça uygun.

FİYONK

Tamamı fiyonklardan oluşan ya da ufak fiyonk detayları olan gelinlikler, farklı bir model tercih etmek isteyenler için bire bir. Dikkat çekmek istediğiniz bölgenizde bu fiyonk detaylarını kullanabilirsiniz.

PÜSKÜLLER

Dönem parçalarını sevenlerin kullanabileceği bir gelinlik olan püsküllü modeller, eğlenceli görünümüyle sizi şık gösterecektir. Vücut yapınıza en uygun püsküllü gelinlikleri tercih ederek düğününüzde kendinizi en güzel halinizle gösterebilirsiniz.

Hayallerinizdeki gelinliğe kavuşun, mutlu kalın…

Modayla kalın…