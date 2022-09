İzel Çelebi

"Modanın dönüp dolaşıp revize edilerek önümüze serilişine şahit oluyoruzdur mutlaka. Her parçanın geçmişten gelen bir hikayesi, duygulara dokunan bir ilhamı vardır… Bu sezon bazı parçalarda ise 2000'li yıllardan alınan ilhamla farklı ambiyanslar yaratma peşinde olacağız. Peki sizin 2000'li yıllara ait favori hitleriniz nelerdi? Sevdiğiniz parçaların trendlerde yer alıp almadığına gelin birlikte bakalım. Sıcak bir kahve eşliğinde keyifli okumalar diliyorum, modayla kalın…"

DÜŞÜK BEL

Her ne kadar herkese tavsiye etmesem de bu sezon çok iddialı ve göz alıcı düşük bel modellerle karşı karşıyayız. Aslında tam düşük bel giymeseniz bile dışa kıvrılan ve yüksek bel olduğu halde düşük bel efekti veren palazzo pantolonları korkusuzca kullanabilirsiniz.

YIRTIK JEAN

Jean her sezonun kuşkusuz ki vazgeçilmez en kilit parçalarından biri. Yırtık jeanlerinizin modası geçmedi, gardıroplarda ön raflara koymanın tam da sırası!

PİLİLİ ETEK

Kolej ceketlerinden sonra mini pilili eteklerle fresh bir havaya giriyor, genç kombinlerden yana tercih yapıyoruz. Özellikle uzun çizmeleriniz veyahut postallarınızla bu kombine altın bir vuruş yaparak tamamlayabilirsiniz.

SPOR

Spor parçaları sokak stilinize adapte etmenin tam sırası! Tenis şortlarından spor sütyenlere ve crop sweatshirtlere kadar aklınıza ne geliyorsa diyoruz. Hem konforlu hem de cool bir stil sahibi olabilirsiniz.

DAR TULUM

Kedi kadın olmak ister misiniz? Vücudu tam anlamıyla sımsıkı saran tulumlar trend çanlarını çalıyor. Tüm hatları gözler önüne sererek podyumdan sokak stiline hızlı bir geçiş yapıyor. Bu stile eşlik etmesin için uzun çizmeleri tercih edebilirsiniz, seksapalitenizi nirvanaya çıkarın.

MAKSİ PALTO

Aynı zamanda da dönem parçası olan maksi paltolar çok seviliyor, çok tercih ediliyor. Bu sezon ise olabildiğince uzun paltolar revaçta. Daha oversize ve daha cool formda olan paltolar sıcak günler geçirmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacaktır.

MOTOSİKLET CEKETİ

Her sezon farklı bir haliyle aramızda olan motosiklet ceketleri, Dior ve Diesel'le inovasyona uğradı resmen. Zamansız olacak bu parçayı mutlaka alın aldırın, dolabınızda bulundurun derim. Oldukça kullanışlı, giy çık formundaki bu ceketler ister eşofmanla isterseniz de gece elbiselerinizin üstüne cuk oturacak.

KALIN BİLEZİK

Bilekler kapanıyor! Kalın mı kalın bileklik ve bileziklerle kollarımızı dolduruyoruz. Bileği komple kapatan cufflar sezonun favorisi, iddialı aksesuar severler için oldukça cesur bir trend.

BEYAZ ATLET

Her mevsim, her koşulda ve her kombinde yer alabilecek olan beyaz atletleri kombinlemenin sınırı yok! Ceket, hırka, gömlek ve dahası sizin hayal gücünüz.

İNCİ

Zarif ve naif görünümü bizi kalbimizden vuruyor adeta. Farklı formlarda ve alışılagelmişin dışında göreceğimiz inciler, kombinimize hareket getirmek için zarafetle coolluğu bir araya getiriyor.

MAKSİMALİST KÜPE

İddialı aksesuar severler için bir stil önerisi daha geliyor. Toplu ya da arkaya atılmış saçlarınızla muazzam gözükeceğinizi biliyor musunuz? Günlük kombinlerinizde özgürce kullanabilirsiniz. Model fark etmeksizin maksimalist küpeleri doyasıya tercih edin.