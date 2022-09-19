İzel Çelebi

"Yaz tam olarak bitmiş değil fakat eski sıcaklığı da yok artık tabi… Akşamları hırkalar alınıyor, sweatler giyiliyor. Bu sezon sonbahar trendleri bizi oldukça heyecanlandırıyor. Sezonun en dikkat çeken parçalarına ve renklerine kulak verin! Sezon ortasına gelmeden evvel alışverişler yapılsın, gardıroplarda bu parçalar ön raflara alınsın. Kaçırmamanız gereken stil önerileriyle sizi baş başa bırakıyorum, modayla kalın…"

KATMANLI

Kat kat giyinmeyi sever misiniz? İnce parçalarınızı ceket ya da hırkalarınızla kombinleyerek her ortamın ısısına ayak uydurabilirsiniz ve aynı zamanda kombinlerinizde oldukça fazla çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Hem şık hem de değişen hava koşullarına adapte olabilmek için bu dokunuşa kulak verin.

PELERİN- PANÇO

Giy ve çık denilen bir parça varsa o da budur kesinlikle! Kombininize pratiklik katmak açısından da oldukça güzel olan pelerinler kaşmir dokularıyla sizi şefkatle saracak.

SÜET ÇANTA

Süet her zaman lüks görünümün bir parçası olmuştur. Kısa saplı süet çantalar bu sezon vazgeçilmezlerinizden olsun.

MÜRDÜM RENGİ

Lüksün rengi mürdüm! Bu rengi istediğiniz parçalarda kullanabilirsiniz. Kadife kumaş severseniz bu da iyi bir seçim olacaktır. Sezonun olmazsa olmazlarından biri olan trençkotlarda bej yerine alışılmışın dışına çıkarak mürdüm rengini de tercih edebilirsiniz.

BEYAZ ÇANTA

Sonbahar stilinizde beyaz çantalara yer verin. Özellikle de kısa saplı olan beyaz çantalar sizi çok daha stil sahibi gösterecektir.

BABET

Ünlü markaların saten babetlerinden ilham almalısınız, babet severler. Balerin zarafetin kavuşmak için zarif babet modellerinden edinmelisiniz.

MAKSİMALİST GÖZLÜK

Hemen hemen her yüz şekline uyum sağlayan ünlü markalardan alınan ilhamla tasarlanan pilot güneş gözlükleri tam da bir imza niteliğinde kombininizi tamamlıyor.

OVERSIZE

Paltolarda oversize modellere yine yer veriyoruz. Dönem parçası olan paltolar zamansız parça olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarından biri olmalı. Bu maskülen tavrı sıcak ve konforlu bir biçimde takının.

KARAKTERLİ BOTLAR

Güçlü adımlar için tercihimizi bu botlardan yana kullanıyoruz. Karakter sahibi ve sağlam gözüken botlarla stil sahibi olun.

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