İzel Çelebi

"Sonbahar trendleri moda haftalarıyla görücüye çoktan çıktı, yeni sezon için tüyolar ayağınıza geldi! Defilelerde göze çarpan parçalar sokak stiline geçiş yapıyor. Sonbaharın birbirinden güzel trendleri hem dinamik hem de yazdan ufak tefek esintilerle bizi mutlu ediyor. Podyumlardan sokağa transfer olan hit parçalardan haberdar olmak için tam da olmanız gereken yerdesiniz güzel geçen bir eylül diliyorum, modayla kalın…"

CANLI RENK

Dinamik bir sezona giriş yapıyoruz ve canlı renklerle yolumuz ayrılmıyor. Sonbaharın renklerini bilirsiniz fakat daha canlı parçalar da aramızda olacak. Canlı renklerde trikolar edinin bir an önce, şayet keten pantolonlarınızla bir harika duracaklar.

PASTEL

Canlı renklerin yanı sıra pastel tonların romantik havasına da kapılıp gitmiyor değiliz bu sezonda. Pastel tonlarda yapacağınız kombinleri tonsürton şeklinde kombinleyerek stil sahibi görünüme kavuşabilirsiniz.

TÜVİT KUMAŞ

Tüvit kumaş denilince akıllara direkt Chanel geliyor. Sonbahar sezonunun vazgeçilmez kumaşlarından biri olacak olan tüvit kumaşlar birçok marka tarafından reyonlarda konumlandırıldı bile. Bu kumaşlarda en çok göze hitap eden trendlerden biri ise monokrom geçişler.

KAHVE TONLARI

Sonbaharın vazgeçilmez tonları şüphesiz. Zamansız bir renk olma özelliğinin yanı sıra farklı dokularda hayat buluyor olması da cabası. Kombin yapma konusunda tedirgin olmayacağınız bir renk ve tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz için size şans veriyor.

KAPİTONE

Kadifeler, tüyler kapitone ile birleşerek farklı bir doku oluşturuyor. Hem sofistike parçalara hem de spor görünüme katkıda bulunan kapitone desenler sezonun hit renkleriyle bizlerle.

GÖSTERİŞLİ

Kombininizi aksesuarlarınızla nirvanaya çıkarmaya ne dersiniz? Biraz gösterişle kombinlerimize hareket katıyoruz. İsterseniz takılarınızla isterseniz de çantalarınızla bu gösterişi yansıtabilirsiniz. İnci ve taş materyallerle iddianızı konuşturun.

KOLEJ CEKETLERİ

Daha genç daha spor bir görünüm için kolej ceketlerini tercih edebilirsiniz. Bu kombini isterseniz diz üstü çorap kullanarak tamamlayabilirsiniz.

EKOSE

Ekosesiz bir sezon düşünemiyoruz. Tam anlamıyla zamansız bir parça ve her sezon bizimle. Ceketlerden çorap çizmelere kadar aklınıza gelebilecek her parçada ekoseler bize eşlik ediyor.

DÜŞÜK BEL MİNİ

Yazdan esintilerle diyoruz ve minileri düşük bel halleriyle sonbahara taşıyoruz. En güzel örneklerinden biri ise kesinlikle Miu Miu!

CROP

Bu trend crop severlere gelsin! Cropları kaldırmıyoruz ve triko, ceket, hırka tarzı parçalarla sonbaharda da kullanıyoruz.

TULUM

Tulum oldukça riskli bir parça olsa da vücudunuza uygun bir model bulduğunuz zaman mükemmel bir görünüme kavuşuyorsunuz ve stilinizi konuşturuyorsunuz. Bu sezon tulumlara bir şans verin ama seçimlerinizi çok dikkatli yapın.