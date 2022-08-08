İzel Çelebi

En sevdiğim ve biraz da hüzün kokan ay, yazın son ayı ağustos… Ağustos ayının enerjisine kendinizi bırakın, zira yaz mevsiminden önceki son çıkıştayız ve bunu kaçırmak istemezsiniz. Güneşin sıcağına yüzünüzü dönün, enerjik yaz günlerinin ve renklerinin tadını çıkarın. Ağustos demek bir bakıma da mağazalarda yaz indirimi demek, kilit parçalar edinerek bu yıl ve bir sonraki yıl için kendinize güzel yatırımlar yapın. Parmak arası terliklerin rahatlığını bırakmadan evvel ağustos ayının trendlerine aşina olalım. Mutlu haftalar, modayla kalın…

YAMALI

Sürdürülebilirliğin önde gelen trendlerinden biri olan yama trendi, hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda kendini gösteriyor. Eski dönemlerde fazlasıyla kullanılan yama tekniği modernize edilmiş formu ve lüks dokunuşlarıyla bizlerle.

FEMİNEN

Vücudunuzu saran parçaları gardırobunuzda öne çıkarın. Daha dar, daha kıvrımlı ve daha feminen bir look istiyoruz. Bu kombinlere eşlik etmesi için sizi nirvanaya çıkaracak olan stilettolara şans verin mutlaka.

JEAN

Full look jean giyiniyoruz. Tepeden tırnağa denim görünümüyle ikonik bir tavır sergiliyoruz. Zamansız parça olan denim trendini istediğiniz kadar abartabilirsiniz.

SPOR STİLİ

Konforu sevenlere ya da spor tutkunu olanlara gelsin. Konforu yaşarken veyahut spor yaparken renkleniyoruz. Spor tarzınızı renklendirin ve bu kombini hiç kuşkusuz geceye de taşıyın.

RENKLİ DERİ

Kış sezonunda renkli ceketlerden bu trendi hatırlıyor olacaksınız ki pastel tonlardan neonlara deriyi canlandırıyoruz. Büstiyerler, etekler… Zamansız parça deri daha renkli ve daha eğlenceli!

TROPİK MAKYAJ

Renkleniyoruz derken sadece kombinlerimizle sınırlı kalmıyoruz! Makyajımıza tropik bir esinti getiriyoruz. Sıcak ve pastel tonları cildinize taşıyın.

BARBİE STİLİ

Barbie pembesini bilirsiniz. Pembe severler full look pembeleniyor. İkonik Barbie görünümüne kavuşmak için canlı ve çarpıcı kombinler gelsin. Her parça cesurca pembe! Paris Hilton'dan sonra Margot Robbie' nin Barbie stili trend olacak.

MAVİ LOOK

Yaz denilince mavisiz olmaz. Huzurun rengi mavinin her tonunu sevgiyle kucaklıyoruz ve takım oyununa dahil ediyoruz.

KIZILÖTESİ

Güneşin gücü üzerimizde! Sıcak tonların kızılötesi etkisi bizi tüm mutluluğuyla kucaklıyor ve dansa davet ediyor. Cesur ve akşam güneşine yakışır bir kombin yaratma sırası sizde.