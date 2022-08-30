İzel Çelebi

"Şehre dönüş zamanı geldi, yavaştan çanlar çalıyor. Dolu dolu geçen bir yaz, her ne kadar çabuk geçse de son demlerini sergiliyor. Soğuk havaları selamlamadan evvel ılık rüzgarlarda üstümüze alacağımız hırkalar bize akşam saatlerinde eşlik ediyor olacak. Eylül ayını en güzel halinizle karşılamak için hazırlanın. Keyifli okumalar diliyorum, modayla kalın…"

ÖRGÜ

Yaz sezonunda vazgeçemediğimiz örgü yine bizi yalnız bırakmıyor. Kış sezonunda da kullanacağımız örgüler çok sevildi. Crop modeller, örgü etekler… Yaz için aldığınız örgü parçalarınızı bir süre daha raflardan kaldırmayınız.

CEKET

Kurtarıcı ve maskülen parçamız ceketler! Şehre dönüşte sokak stiline en çok yakışan sofistike parçalardan biri de kolsuz veya kollu zamansız ceketler olacaktır. Mini etek ve şortlarınızla kombinleyebilir veyahut daha salaş bir görünüm için uygun parçalarla kombin yapabilirsiniz.

ŞORT- SWEATSHİRT

Kesinlikle eylül ayının favorisi bu ikili. Her yere her rotaya uyum sağlayan ve konforu vadeden bu ikili fresh bir görünüme kavuşturuyor. Renklere takılmayın, giyin ve çıkın.

SEKSİ TOPUKLU

Yazı kapatıyor olmamız bazı topuklularımızdan ödün vereceğimiz anlamına gelmiyor. Özellikle Fendi'nin modellerinden alınan ilhamla tasarlanan topukluları görünce aşık olacaksınız.

MİDİ BOY

Minileri sollamakla sollamamak arasında kalan ve ön sıralara yükselen midi boy etekler, eylülde bir hayli revaçta olacak. Yazın terlik ve sandaletlerle kombinlediğiniz midi boy eteklerinizi sonbaharda ise babet ya da ince botlarınızla kombinleyebilirsiniz.

YAZIMSI KOMBİN

Yaz esintilerinden uzaklaşmadan geçiş mevsimine uygun kombinler gelsin! Yaz parçalarıyla tiril tiril sonbahar kombinleri yapabilirsiniz.

BEJ

Bej ve ekru tonları en gözde renklerden olacak. Kombinlemekten korkmayacağınız bu renk oldukça pratik, tam bir denge oluşturuyor. Hem yazı hissettiriyor hem de yazdan kalma bronzluğunuza mükemmel bir dokunuş yapıyor.

TURUNCU

Yazın turuncuya doyduk demeyin, turuncu yine aramızda. Kırmızı ve turuncu arasında olan bu ton iddialı bir form sunarken yüksek dozda da bir enerji yüklemesi yapıyor. Aksesuarlarınızda da tercih ederek fark yaratabilirsiniz.

FUŞYA

İddialı bir renk olan fuşyayı sever misiniz? Canlılığı sevenler için mükemmel bir seçenek. Etkileyici bir görünüme kavuşmak için fuşya kombinlere şans verin.

YEŞİL

Ormanda görebileceğiniz yeşilin bin bir tonu kombinimizde. Renk uyumuna dikkat diyoruz. Birçok tasarımcının koleksiyonuna dahil ettiği yeşil bu sezon bize güzel bir nefes aldırıyor.