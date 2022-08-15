İzel Çelebi

Sıcak yaz günlerinin tadını doyasıya çıkarıyor muyuz? En güzel detaylarla aramızda olan trendler her defasında kendini hatırlatmaktan vazgeçmiyor. Çabasız şıklıktan ziyade daha özenilmiş ve detaylarla işlenmiş görünümlerin revaçta olduğu bu sezonda zengin nüanslarla yaz ruhunu tamamen enerjimizle bütünleştiriyoruz. Olmazsa olmazlarınızın yanına ekleyebileceğiniz yaz silüetleri için arkanıza yaslanın ve modayla kalın…"

ASİMETRİK TAKILAR

Takılar, mücevherler…

Işıldıyoruz güneşin güzelliğinde. Köklü değişimlere gitmek için çaba sarf eden mücevher firmaları, inovatif bir havaya girmek istiyor ve asimetri görünümüne can veriyor. Gelenekselliğin en modern hali de diyebiliriz ve biraz da Helenistik esintilere göz kırpan cinsinden.

DESEN TUTKUSU

Desen sever misiniz? Ne tür desenleri daha çok tercih edersiniz? Desen denilince akıllara Christian Dior' un ikonikleşen çantası geliyor ve bunun gibi birçok egzotik desen… Tropik ve etnik desenleri pantolonlarınızdan pareolarınıza kadar sınırları aşacak cinsten kullanabilirsiniz.

KALIN BİLEZİKLER

Hasır, tahta veyahut taşlı kalın bileziklerinizi ister plajda isterse sokak stilinde bolca kullanabilirsiniz. Kombininize hareket katmanın tam zamanı.

MAKSİ PLAJ ÇANTASI

Evet plaj çantası dediğin büyük olur, biz ise maksi plaj çantalarından bahsediyoruz. Aklımda kalacağına yanıma alayım diyebileceğiniz her şeyi içine koyabilirsiniz.

KOVA ŞAPKA

Geçtiğimiz kış sezonundan beri farklı kumaşlarıyla trendlerde olan kova şapkalar, hasır ve kumaş formları ve daha ince halleriyle hem stil sahibi bir görünüm sunuyor hem de işlevselliği ile vazgeçilmeziniz oluyor ve katlanıp küçülerek çantalarınızda da yer kaplamıyor.

TIĞ İŞİ

El emeği göz nuru dedikleri! Tığ işi örgü elbiseler, büstiyerler ve bikiniler… Hatta dahası da var! Daha bohem bir görünüm için tercih edebilirsiniz.

YÜKSEK VE PARLAK

Yükselişe geçmenin tam zamanı! Parti stilini konuştur ve topuklarını yere vur. Çünkü olabildiğince renklenip eğleniyoruz.

TOPRAK TONLARI

Nostaljik bir palet yaratıyoruz adeta. Toprak tonlarına canlılık katarak tekrar oyuna dahil ediyoruz. Gold takılarla match edebilirsiniz.

MAVİ- TURUNCU

Güzel bir ada mavisi ile egzotik turuncunun dansını izleyin. Bu iki renk çok konuşulacak.

TROPİKAL

Tropik rüzgarlara kulak verin. Tropikal desenlerin hakim olduğu elbiseler ve onlara eşlik edecek olan spiral küpeler, örgü çantalar… Büyük çerçeveli güneş gözlüklerinizle bu kombine son vuruşu yapmayı unutmayın.