Nilay Arslan

Gördüklerimiz, duyduklarımız, başımıza gelenler, yaşadığımız travmalar; her şey bir bilgidir. Ve bilgi de enerjidir. Yaşarken hepsini kullanırız.

Enerji, duygusal ve zihinsel durumla doğrudan bağlantılıdır. Kendinizle barışık olduğunuzda, kendinizi sevdiğinizde ve sevildiğinizde, pozitif enerji çekersiniz. Bu hayatın bir gerçeğidir. Aksi durumda da negatif enerjilere maruz kalırsınız ve bu da sağlığınızı olumsuz yönde etkiler.



Örneğin; birisi bizi ezmeye çalıştığında, hareketleriyle, sözleriyle, hatta bakışıyla bile bize değersiz olduğumuzu hissettirmeye çalıştığında bunu algılarız ve kendimizi öyle hissederiz. Çünkü karşı taraftan o negatif enerjiyi alırız.



Ne yazık ki bu durum 'enerji bedenimizde' birtakım aksaklıklara yol açar. Frekans ve titreşimlerle anlık olarak tutulmalar yaşanır.

Bunun gibi duygu durumlarına maruz kaldığımız her alan, ilerleyen süreçlerde birikerek fiziksel bedenimizi bozmaya başlar.



ÖNCE RUH HASTALANIYOR SONRA FİZİKSEL BEDEN







Hastalık, aslında vücudumuzun bize gönderdiği bir mesajdır. Maruz kaldığımız her negatif enerji, hatta negatif enerji alanları, bedenimizde birikerek hastalık yaratır. Zihnimiz ne kadar sağlıklı ve olumlu düşünce yapısında olursa, bedenimiz de o kadar sağlıklı ve enerjik olur, o kadar az hastalanır.

Olumsuz telkinler, direkt olarak maruz bırakıldığımız negatif durumlar, yaşadığımız travmalar ve kötü düşünceler vücudumuzu da olumsuz etkiler.

Danışanlarımda tespit ettiğim fiziksel rahatsızlardan örnekler vereyim...

Sırt ve omuz ağrıları: Sebebi sevgisizlik, şefkatsizlik ve destek görememek. Eril tarafı baskın kadınlarda daha sık rastlanıyor.



Ayak sorunları: Gelecekten ve yaşamda ilerleyememekten korkanlarda görülüyor.



Boyun tutulması: Kararından dönmeyen, boyun eğmeyen, inatçı ve gergin ruh haline sahip kişilerin ortak sorunlarından biri...



Negatif enerji alanını onarmadan bedeni tedavi etmeye çalıştığınızda, ne yazık ki hastalığınız bir süre sonra geri gelir. Bütüncül şifa için tedaviye eş zamanlı olarak enerji alanında var olan izleri de kaldırmanız gerekir.



NEGATİF ENERJİ ALANLARI VE NAZAR



"Negatif enerji" denildiğinde ilk akla gelen; nazardır. Nazar, negatif düşünce enerjisinin bakışla ve düşünceyle maddeye aktarılmasından doğan bir olaydır. Düşünce, niyeti pozitif yönde etkileyebildiği gibi negatif olarak da etkileyebilir. Nazar da bir tür elektrik ve enerji titreşimidir. İnsanın olduğu her yerde yoğun bir enerji akışı vardır ve enerji akışları modumuzu, duygularımızı etkiler. Düşünceler de elektrik yüklü olduğundan, mekanda bulutlar halinde negatiflikler bırakır.





Bir mekanda yapılan kötü bir telefon konuşması, hararetli bir tartışma, yaşanan üzüntü ya da depresyon orada iz bırakır. Bu bir elektrik yüküdür ve dalga dalga yayılır. O sinyalleri de duvarlar, tavanlar, mobilyalar alır. Diyelim ki aile ziyaretine gittik. Biz gelmeden hemen önce evde bir tartışma yaşanmışsa, bu bizi de etkiler. Çünkü duygular, havada ağır bir elektrik yükü bırakır.

Bu durum otel odaları için de geçerlidir. Bu nedenle Ortadoğu ve Afrika otellerinde genelde müşteriler ayrılır ayrılmaz odalara enerji temizliği için şifalı taşlar konulur, tütsüler yakılır. Peki yaşadığımız alanın negatif enerji yüklü olduğunu nasıl anlarız?

Eğer evde sürekli tartışma yaşanıyorsa...

Kasvet, mutsuzluk, huzursuzluk, düşük enerji ve uyuşukluk hissediyorsak...

Uyku problemlerimiz varsa...

Maddi sorunlarımız sürekli devam ediyorsa...

Bereketin olmadığını hissediyorsak...

Orada negatif enerji olduğundan söz edebiliriz.



Evde çok eşya bulunması da enerjiyi olumsuz etkiler. Atılması gereken eşyalar, enerjiyi sıkıştırır.

Biten bir ilişkinin ardından ve yaşanan hastalıklardan sonra da enerji temizliği yapılmasını tavsiye ederim. Bu, pek çok alandaki enerjileri de açacaktır.

Mutlu bir yaşam için negatif enerjilerden mümkün olduğunca uzak durun.