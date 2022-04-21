Nilay Arslan

Evlenmeyi düşünenler, partner seçerken hem kendisinin hem de partnerinin "alçalan burcunu" bilmelidir. Bu sayede çok daha uzun ömürlü ve mutlu birlikteliklerin ilk adımı atılmış olur.



Evet, astrolojide yükselen burcumuzun yanı sıra bir de alçalan burcumuz vardır. Alçalan burcumuz, sahip olmadığımız özellikleri simgeler. Alçalan burçlar bir araya geldiklerinde, birbirlerinin eksik parçalarını tamamlayıp bir bütünü oluştururlar. Alçalan burç; evlilikleri, ikili ilişkileri ve çatışmaları da ifade eder.

Kendimizde olmayan ya da olmadığını düşündüğümüz ve içimizde gizli olan özellikleri başkalarında aramamızın sebebi de alçalan burçtur.

Bu sebeple içten içe birbirimizi tamamladığımızı düşündüğümüz kişilerle beraber oluruz. Hayatımızın en önemli noktalarından biri olan aşk hayatımıza da bu şekilde yön veririz.

İŞ HAYATINI DA ETKİLER

Alçalan burç, eşinizle ya da sevgilinizle uyumunuzun yanı sıra birlikteliğinizin uyumunu da ortaya koyar. Hatta ve hatta çevrenizdeki kişilerin, ailelerin dahi birlikteliğe bakış açısına etkilidir. Aynı zamanda alçalan burç, hayat yolunda ortaklık yapacağınız her konuyla ilgilidir. İş ortaklıkları, sözleşmeler, toplumsal uyum, arkadaşlık ilişkileri gibi hayatı yönlendiren konular alçalan burçtan etkilenir. Alçalan burç, yükselen burcunuzun tam tersidir. Yani yükselen burcu Terazi olan birinin alçalan burcu otomatik olarak Koç olur. İki kişinin birbirine uyumu, Sinastri ile yani haritalarının karşılaştırılması yoluyla bulunabilir. Bu şekilde yapılan bir çalışma, kişilerin aşk ve ilişki durumunu tüm detayıyla ortaya koyar.

ALÇALAN BURÇLARIMIZLA EVLENİRİZ

Alçalan burcunuzu bulmak için aşağıda verdiğim listeden yükselen burcunuzu bulun. Hemen yanındaki ikinci burç da alçalan burcunuzu gösterir.

Koç-Terazi

Boğa-Akrep

İkizler-Yay

Yengeç-Oğlak

Aslan-Kova

Başak-Balık

Terazi-Koç

Akrep-Boğa

Yay-İkizler

Oğlak-Yengeç

Kova-Aslan

Balık-Başak

Kadersel döngünüzde olan kişiyi bulmanız dileğiyle…