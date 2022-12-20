Nilay Arslan

Düşünün ki zihninizde tekrarlı bir biçimde canlandırdığınız her şey gerçekleşiyor. O zaman neleri düşünmek isterdiniz? Kendinizi sürekli aynı döngülerin içinde buluyorsanız, bunun nedeni bilinçaltınızdır.

Zihin, beden ve ruh bir bütündür. Biz, hepsiyle birlikte var oluruz. Ancak yaptıklarımız birbirinden kopuksa, başarı elde etme şansımız düşüktür. Her eylemde işin içinde ruhumuz, zihnimiz ve bedenimiz olmalıdır. Bunlardan biri eksikse, sürekli başa döneriz. Çünkü davranışlarımız ve kararlarımız, bilinçaltımıza göre şekillenir. Bilinçaltımız bizim kara kutumuzdur.

Kararlarımız ve yaptıklarımızın büyük bir bölümünü bilinçaltımız kontrol eder. Doğru olduğunu düşündüklerimiz, bir mekanizma tarafından onaylanır. Bilinçaltımız hafızamızın deposudur. Çocukluğumuzdan beri bütün deneyimlerimiz bilinçaltımıza kaydedilir. Bildiklerimizle değil, büyük çoğunlukla öfke, korku, kuşku, endişe, vesvese hali ile kararlar alırız. Deneyimler ile tekrar tekrar başa döneriz. Bazen de çok merhametli ve iyi niyetli davranmak bizi başa döndürür.

Hani nerede bizim bilinçli aklımız? Hani nerede mantığımızla verdiğimiz kararlar?

Geleceğimiz; alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerin sonucu oluşur. Siz dileklerinizi değiştirmediğiniz sürece, zihninizde hep aynı şey olacaktır. Yarının, gelecek haftanın, gelecek ayın olayları da böyle...

Zihinsel tutumunuz ve nasıl düşündüğünüz kaderinizi belirler.

BİLİNÇALTI UYUMAZ

Bir çözüme yönelik isteğinizi uyumadan önce bilinçaltınıza devredin. Bilinçaltı hiç uyumaz, her zaman görev başındadır. Hayallerinizin gerçekleşmesini istediğiniz doğru an frekansı; uyku ile uyanıklık arasıdır. Bununla alakalı hemen bu gece basit bir deneme yapabilirsiniz.

Eğer sabah zamanında uyanamayacağınızı düşünüyorsanız, uyumadan önce bilinçaltınıza tam olarak uyanmak istediğiniz saati söyleyin. O sizi uyandıracaktır.

Bilinçaltınızın sorunları çözebileceğine, vücudunuzu iyileştirebileceğine, hayallerinizin gerçekleşeceğine kesin olarak inandığınız gün, mutluluğa kavuşmuş olursunuz. Zihniniz bölündüğünde bilinçaltınız etkinliğini kaybeder. Zihninizde şüphe düşünceleri besliyorsanız, mutluluğu bulamazsınız.

HAYALİNİZİ ZİHNİNİZDE CANLANDIRIN

Bilinçaltınıza aynı zamanda uyumadan önce "gözünüzde canlandırma" ve "hayal kurma" tekniğini de öğretmemiz gerekir. Uykudan önce zihninizi, isteğinizin olmuş haliyle doldurun. Özlediğiniz biri varsa, onu kucakladığınızı, onun da sizi kucakladığını hayal edin. Hastalığınızın iyileştiğini veya müşterinizle şirketinizin anlaşma yaptığını zihninizde geliştirerek resmedin.

Yoksulluk bilincinin altında da büyük bir korku yatar. Refah içindeymişsiniz gibi düşünür, konuşur ve davranırsanız, evreni daha fazlasını göndermeye teşvik edersiniz. Sakin ve net olup uyumadan önce frekansınızı her ne istiyorsanız onunla aynı seviyeye yükseltirseniz, istediğiniz şey size doğru çekilir.

Düşünceleriniz netlik kazanınca istediğiniz şeyi gözünüzde canlandırın. Görüntüler beynimizin yaratıcılığını düzenleyen sağ lobuna ulaştıkları için imgelemek, resmetmek temel koşuldur. Asla şüphe etmeyin, asla vazgeçmeyin, hayalinize bağlı kalın ve onun size doğru yola çıktığına yönelik mutlak bir inanç besleyin. Titreşiminiz arzu ettiğiniz sonucun titreşimiyle uyumlu olduğunda, başarıya ulaşırsınız.