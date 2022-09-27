Nilay Arslan

"Çok pozitif birisin, burcun Aslan sanırım." "Titiz ve ayrıntıcısın, yükselenin Başak mı?" Bu cümleler size de tanıdık geliyor mu?

Burcumuz ya da yükselen burcumuzun, karakterimiz ve kişiliğimiz üzerinde etkileri vardır. Aslında bizi etkileyen, burcun ve yükselen burcun elementleridir. Nedir o elementler? Tabii ki her şeyin başlangıcı olan; ateş, toprak, hava ve su... Doğum haritamızdaki bu dört element; karakterimiz, davranış biçimimiz, eğilimlerimiz, potansiyel sorunlarımız ve hayatta daha fazla çalıştırmaya ihtiyaç duyacağımız enerjilerimizle ilgili bizi bilgilendirir.



ELEMENTLERİN EKSİKLİĞİ DE FAZLALIĞI DA KİŞİYİ ETKİLER

Bazen bir doğum haritasında bu elementlerden biri hiç olmayabilir veya diğerlerine göre çok az olabilir. Bu durumda eksikliğinin de birtakım etkileri olacaktır. Aynı şekilde bir elementin fazlalığının da kişi üzerinde bazı etkileri olur. Örneğin ateş elementi fazla olan bir kişi, gereksizce cesur ve fazla narsist olabilir. Kişinin dünyayı algılayışı ve onu harekete geçiren güdüleri; doğum haritasındaki element ağırlığına göre şekillenir.

Eksikliği görülen element ise yaşamı boyunca sorun yaşayacağı ve tamamlama ihtiyacı hissedeceği temayı anlatır. Eksik elementimiz hangisiyse, doğal olarak haritamızda baskın olan elementin tavırlarına bürünerek bunu kapatmaya çalışırız. Hepimiz güçlü olduğumuz alanda kendimizi daha güvende hissederiz çünkü. Bununla beraber, eksik element de bir şekilde tamamlanması gereken bir enerjiyi anlatır bize. Bunu da çoğu zaman hayatımıza giren kişilerle tamamlama yoluna gidebiliriz. Bu kişi eşimiz, çocuklarımız da olabilir, arkadaşlarımız, iş ortaklarımız da...

HANGİ BURÇ HANGİ ELEMENT?



* Toprak elementi burçlar: Boğa, Başak, Oğlak



Haritada toprak elementi fazlalığı olması halinde; mal ve mülke fazla değer verme, cimrilik, maddi çıkarı fazla düşünme, yeniliğe açık olmama, hayata ve kişilere bağımlılık durumları ortaya çıkar. Toprak elementi eksikliği halinde de para sorunu, sürekli karar değiştirmek ve tutarsızlık, kök ve başlangıç oluşturamama, başladığı işi sürdürememe, ilişkilerde ve iş yerinde bağlanma sorunu, başlanan işi yarım bırakma, istikrarsızlık, kararsızlık gibi sorunlar görülür. Dengeleme: Lapis lazuli, ametist, amazonit taşları kullanılmalı. Duygu terapileri alınmalı. Yavaşlamayı ve sabretmeyi öğrenmeli.



* Hava elementi burçlar: İkizler, Terazi, Kova

Haritada hava elementi fazlalığı olması halinde; kibir, ego, üstünlük ve gurur hissi görülür. Hava elementi eksikliği halinde; yanlış anlaşılma hissi, kendini sözlü ifade edememe, yeniliklere tepkisel davranma, bedeninden uzaklaşma, sinir sisteminde zayıflama ortaya çıkar. Dengeleme: Kırmızı taşlar, mercan, akik dengeleme konusunda yardımcıdır. Bu özellikleri taşıyan kişiler kendi burcundan ya da yükseleni kendi burcundan olanlarla vakit geçirmeli, ayrıca topraklanmalıdır.



* Ateş elementi burçları: Koç, Aslan, Yay



Haritada ateş elementi fazlalığı olması halinde; öfke, şehvet, acelecilik, benmerkezcilik, gurur, neşe, coşku, heves, sabırsızlık, öfke ve çocukça davranışlar açığa çıkar. Ateş elementi eksikliği halinde; tükenmişlik, isteksizlik, hareketsizlik, cesaret edememe ve kendine güvensizlik, vesvese, takıntı gibi durumlar görülür. Dengeleme: Güneş taşı, hematit, ay taşı kullanılmalı. Güneşlenmek, canlı renklerde giyinmek, spor yapmak, su ile sık sık temas etmek iyi gelir.



* Su elementi burçları: Yengeç, Akrep, Balık



Haritada su elementi fazlalığı olması halinde; eskiye bağlılık, acımasızlık, körü körüne gitme, kaybedilene üzülme ve yas beraberinde gelir.

Su elementi eksikliği halinde; su eksikliği sertlik verir, diğer kişilere empati ve şefkat duyulmasını zorlaştırır. Duygusal bağ kurmak istenmez.

Dengeleme: Sitrin taşı, lal taşı, serenit iyi gelir. Toprak işiyle uğraşmak, meditasyon yapmak, kitap okumak, toprak tonlarında renkler kullanmak gerekir."