Nilay Arslan

Bulunduğumuz yer hayatımızı nasıl etkiler? İkamet astrolojisi ile nerede yaşayacağınızı öğrenin...

Bulunduğumuz yer hayatımızı nasıl etkiler? İkamet astrolojisi ile nerede yaşayacağınızı öğrenin...

Bulunduğumuz yer hayatımızı nasıl etkiler? İkamet astrolojisi ile nerede yaşayacağınızı öğrenin...

İkamet astrolojisi; astrolojik haritanızdaki gezegensel enerjilerin dünya genelinde sizi nerede, nasıl etkilediğini gösteren bir haritadır. Kariyer, maddiyat, aşk gibi konularda en yüksek potansiyeli sergileyebileceğiniz konumları bulmanıza yardımcı olan bir astroloji yöntemidir.

İkamet astrolojisi size nereye taşınmanız veya seyahat etmeniz gerektiğini belirleme konusunda seçim özgürlüğü sunar. Doğduğunuz yerden ne kadar uzağa giderseniz gidin, o yerin özgün bir izini taşırsınız.

Örnek verecek olursak; geçmişin ve günümüzün büyük medeniyetleri ağırlıklı olarak güneyi fethetti. Bu; gücün, liderliğin, otoritenin, konumun, şöhretin tezahür ettiği 'Onuncu Ev'dir. Savaş ve fetih de bundan ibaret değil mi?

'Dokuzuncu Ev' de güneydedir. Fetihten sonra yeni hükümdarların kendi felsefelerini tanıtmaları, ülkenin eğitim sisteminin ve kanunlarının değişmesine neden olmuştur.

Geçmiş yıllardaki örnekler, birçok insanın tarihsel göçlerini ele alıyordu. Ancak şu an teknolojinin de ilerlemesiyle ikamet astrolojisiyle ilgili kişisel uygulamalar arttı. Güneydoğuya giderek arkadaşlıklara veya kuzeydoğuya giderek para yolculuğuna çıkabileceğiniz açılar haritanızda görünebilir. Hatta hangi ilde veya semtte şube açabilirsiniz, bunu bile görüp iş potansiyelinizi artırabilirsiniz.

BULUNDUĞUMUZ YER HAYATIMIZI NASIL ETKİLER?

Atalarımız "Tebdil-i mekânda ferahlık vardır" demiş. Sadece mekânda değil, mahalle, şehir, ülke değiştirmekte de ferahlık olabiliyor. Akrep burcu olan Türkiye'nin ülke toprakları Terazi burcudur. Türkiye'nin fiziki haritasına bakan herkes, Terazi burcunun sembolüne benzediğini görür.

Merkür hattının geçtiği yere yerleştiyseniz genel bir mutluluk ve bereket hali içine girebilir, Uranüs hattında oturuyorsanız haliyle biraz daralabilirsiniz. Öğlen saatlerinde doğduysanız, Güneş burcunuzun doğrultusu doğduğunuz yerin güneyinden geçiyor demektir.

Doğduğunuz yerin kuzeyinde oturursanız, örneğin başarı gibi Güneş sembolleri konusunda şansınız düşük olur. Güneş doğarken dünyaya gelenler, doğdukları yerin doğusunda rahattırlar. Tabii diğer gök cisimleri de önemli...

Astrokartografi haritalarında "Nereye yerleşmeliyim?", "Nereden ev almalıyım?", "Okul için nereye gitmeliyim?" sorularının cevabını da bulabilirsiniz. Mesela Mars, Satürn ve Plüton iz düşümlü bölgeler hayatınıza daha fazla mücadele, zorlanma ve dönüşüm getirebilir. Güneş, Merkür, Venüs ve Jüpiter'in geçtiği bölgeler ise kariyer açısından gücünüzü en yüksek şekilde gösterebileceğiniz konumlar olabilir. Özellikle de Güneş/MC hattı bu konuda çok önemlidir. Aynı şekilde kendimiz veya çocuğumuzun hangi ülkede eğitim almasının daha iyi olacağını öğrenmek istiyorsak Jüpiter/MC ve Merkür/MC hatları bize çok şey söyler.

Burçlar üzerinden birkaç örnek verelim:

İKİZLER

Teknoloji insanı İkizler, sıkıcı olmayan şehirleri tercih ederse potansiyelini açığa çıkarır. Örneğin Gaziantep, Yengeç burcu şehri olmasına rağmen, kişinin Ay'ı İkizler burcunda olduğunda, İkizler ruhuna hitap eder. Singapur, Norveç, İtalya, Brezilya ve Finlandiya seyahatlerinden haz duyabilirler.

ASLAN

Sürekli gezebileceği, farklı yerler görebileceği, hareket alanı kısıtlanmayan ülke ve yörelerde yaşamalıdır. Bodrum, Çin, Japonya, Cape Town, Hindistan, Mısır gibi yerler, meraklı ve maceracı yapıları için mükemmel rotalardır.

BOĞA

Toprak ve doğa düşkünü Boğa burçları yüksek arazilerde, dağ manzaralarında, kırsal kesimde, insansız dağlık bölgelerde huzur bulur. Trabzon, Gaziantep, İsveç, İngiltere, İtalya, Meksika, Tayland ve Peru, Boğa burçlarına çok cazip gelecektir.

TERAZİ

Karavan, tekne ya da bir uzay aracında bile yaşama potansiyeli olan Terazilere yüksek binalarla dolmamış, yeşil alanı bol minik şehirler de önerilebilir. Adalara bayılırlar. Bahama Adaları, Filipinler, Romanya ve özellikle Amerika onları mutlu hissettirecek ülkeler.