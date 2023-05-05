Nilay Arslan

5 Mayıs Cuma 2023, 14 derece akrep burcunda gerçekleşecek olan bu senenin ilk ay tutulması Akrep burcunda görülecek. Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay Tutulması ülkemizin bazı şehirlerinden gözlemlenebilecek.

Vedik astrolojide ise ay tutulması Terazi'nin Vishakha nakshatra'sında olacak. Ay Jüpiter, Rahu ve Merkür'e tamamen açı verecek. Ay tutulması Dünya, Ay ile Güneş'in arasına geldiği ve Güneş'in Ay'dan yansıyan ışığını kestiği zaman oluşur.

Kişisel ve kolektif dönüşümlere işaret eden ay tutulması her burçta farklı bir şekilde hissedilebilir. Ay ve güneş tutulmalarının korkutucu olarak kabul edilmesinin asıl nedeni bizlerin değişimden ve değişimin getireceği sarsıcı olaylardan korkmamız olarak kabul ediliyor ve değişim ve dönüşümün konfor alanımızdan çıkmamız ve bununla baş edebilecek duygu gücünde olmamızdan kaynaklanıyor.

Ay Tutulmaları daha içe dönük enerjilere sahiptir ve sonlanmaları getirir. Bu süreçte tren çoktan istasyondan kalkmış olacaktır ve bir daha geriye dönmeyecektir.

Genelde tutulmalar olayların zaman diliminde ki süreyi bulunduğu burçlara göre 3 ayla 1 yıl arasında değişerek etkileyebilir. Astrolojik haritanızda Güneş veya Ay Yükselen burcunuzun üzerinde ise tutulmanın türüne göre doğrudan etkilenen gruptasınızdır. Ayrıca tutulma hangi evinize denk geliyorsa o evin yönettiği konularla ilgili tepkiler verir etkilenirsiniz. Bazen de bir süredir cesaret edemediğiz durumları da başlatma enerjisine sahip olabiliriz.

Akrep burcunda bir Ay tutulması üstelik Uranüs etkisiyle depremleri tetikleyebilir.

KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir.

BOĞA: Gündeminizde evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlar olacak ve en çok etki alacak burçlar arasındasınız. Sağlığınıza muhakkak özen göstermelisiniz. Arkanızdan dönen oyunların kadersel olarak artık ortalığa döküleceği, yüzleşmelerin yaşanacağı zamanlar olduğundan ani kopuşlar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bekâr boğalar evlilik kararı alabilir. Ortaklıklarınıza da dikkat etmelisiniz. Görmezden geldiğiniz konularda farkındalıklar yaşama durumu olabilir.

İKİZLER: 16 Mayıs'a kadar olan dönemde, gruplar, sosyal işler ve gelecek yönündeki beklentileriniz açısından oldukça canlı ve hevesli olabileceğiniz fırsatlar var ancak bu süreçte bazı kabullenmeler ve tam olarak kendinizin yönetmekte zorlanabileceği koşullar da olabilir. Bir bakıma işte aşırı hırs yerine, daha fazla kendinize dönmek isteyebileceğiniz istekleriniz de olabilir. Bu süreçte Satürn sizden daha dikkatli, sorumlu ve gerçekçi olmanızı da isteyecek. Eğer bu alana yeteri kadar dikkat etmez, ihmaller ve sorumsuzluklar içinde olursanız, bu kez Satürn ciddi düşünceler, kısıtlamalar ve memnuniyetsizlikler getirebilir.

YENGEÇ: Aşkta, sevdiklerinizle ilgili konularda, çocuklarla ilgili durumlar içinde, ya da spekülatif yatırımlar alanında ani durumlar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanmış ancak tam kestiremediğiniz bir olayın içyüzünü fark ederek oldukça şaşırabilirsiniz.

ASLAN: Taşınma, emlak alımı, miras konularında tamamlanmalar olabilir. Ailenizden, akrabalarınızdan arzu ettiğiniz destek ve ilgiyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev ve işi ilgilendiren hızlı kararlar, olaylar gündeme gelebilir.

BAŞAK: İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili konulara odaklanacağı bir dönem olabilir. Bu tutulma, Başak burcunun kendisini ifade etme şeklini ve iletişim tarzını gözden geçirmesi, kendisini daha iyi ifade edebilmesi ve ilişkilerinde daha sağlıklı iletişim kurması için bir fırsat yaratabilir. Eğitim ve öğrenme de bu dönemde öne çıkabilir. Yeni öğrenme fırsatları, kurslar veya seminerler gündeme gelebilir. Aynı zamanda, seyahat planları veya yurt dışı bağlantıları da bu dönemde gündeme gelebilir.

TERAZİ: Başkalarıyla ortak hareket etmek, uyumlu olmak ve gerektiğinde destek istemeniz gerekiyor gözüküyor. Aksi taktirde sorumluluklarınızla kendiniz başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz. Birikimlerinizi, para durumunuzu ve gelirlerinizi ilgilendiren kararlar, hızlı olaylar söz konusu olabilir.

AKREP: Bu tutulma, Akrep burcunun romantik ilişkilerinde veya iş ortaklıklarında önemli kararlar almasına neden olabilir. Eğer bir ilişkiniz veya ortaklığınız varsa, bu dönemde bunları yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. İlişkiniz veya ortaklığınızın geleceği hakkında kararlar almak için önemli bir zaman olabilir. Ayrıca, yeni bir ilişki veya iş ortaklığı kurma fırsatı da olabilir.

YAY: Yay burcu için bir dönüşüm ve değişim zamanı olabilir. Bu tutulma, Yay burcunun kariyer, iş ve sosyal statüsüyle ilgili konulara odaklanmasına neden olabilir. Bu dönemde iş hayatınızda değişiklikler yaşanabilir. Örneğin, yeni bir iş teklifi alabilir veya mevcut işinizde yükseliş veya değişiklikler olabilir. Ayrıca, iş ilişkilerinde veya ortaklıklarda da değişiklikler olabilir.

OĞLAK: Dayanışma içerisinde olmanız ve yardımlaşmanız gerekebilir. İş kurmak, var olan işinizi büyütmek için gereken koşullar oluşmaya başlayabilir. Gerek arkadaşlıklar gerekse özel hayatınızda bir karar dikkat çekebilir.

KOVA: Kariyerinizde köklü bir değişiklik olabilir. İş sebebiyle kısa seyahatler yapabilir, yeni ticari anlaşmalara imza atabilirsiniz. Mesleki işler ve sorumluluklar konusunda daha çok şey yapmak çabasındasınız. Bu dönemde, kişisel hedeflerinize ve geleceğinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için yeni yollar keşfedebilir ve kendi duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca, tutulma hayatınızda bazı değişikliklere neden olabilir ve yeni fırsatlar sunabilir.

BALIK: Balıklar için tutulma aynı zamanda stresli bir dönem de olabilir. Özellikle ilişkilerde zorluklar yaşanabilir ve arkadaşlıklarınızda değişimler olabilir. Bu nedenle, iletişim becerilerinizi geliştirmek ve ilişkilerde anlayışlı olmak önemlidir. Tutulma aynı zamanda, hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Tutulma Ülkemiz ve Dünya için mucizeler getirsin.