Nilay Arslan

Astrolojide herkesin kendine ait doğum tarihi ve doğum saati ile belirlenen doğum haritası vardır ve güneş sistemindeki Güneş, Dünyamızın uydusu Ay ve diğer tüm gezegenler kişiliğimizin bir parçasını oluşturur. Bir haritada duygusal ihtiyaçlarımızı, spontane davranışlarımızı, duygusal tepkilerimizi görmek istiyorsak orada Ay'a bakmalıyız.





AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU TARİHLERE DİKKAT



Ay'ın boşlukta olması demek; Ay'ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay'ın boşlukta olma kavramı ise Ay'ın hiçbir majör açı yapmaması demektir. Hiçbir gezegenle açı oluşturmayan Ay, kuracağı bir sonraki bağlantıya kadar 'boşlukta' kabul edilir. Bu süreçte enerjimiz biraz düşebilir, dinlenme ihtiyacında olabiliriz. İçsel olarak bir şeyleri sindirme, yavaşlama, yarım kalan işleri gözden geçirerek tamamlama zamanlarıdır. Başlatılan yeni işler sonuçsuz ve askıda kalabilir. Ay gökyüzünde yeniden bir bağlantı kurduğunda, hayat normal seyrine devam eder.



Ay'ın bir burçtan geçiyor olması, o burcun özelliklerini yansıtıyor olması anlamına gelir. Ay Akrep burcundan geçerken farklı bir ruh hali modu yansıtır, İkizler burcundan geçerken farklı bir mod yansıtır. 2,5 günde bir yaptığı burç geçişleri günlük yaşantımız içerisinde hepimize farklı bir ruh hali yansımasına sebebiyet verir. Enerjimiz, işlerimiz, fikirlerimiz bazı zamanlarda çok hızlı akarken, bazı zamanlarda ise yavaşlar... Aslında bir nevi boş işler zamanıdır bu zamanlar.





Ay boşluktayken neler yapılmamalı?



Ay boşlukta doğanlar da dahil

Ay'ın boşluk zamanlarında, konsantrasyon gerektiren işlerden olabildiğince uzak durmalıyız.



Ay boşluktayken başlanan işleri neticelendirmek zor olabilir. Girilen işler askıda sürüncemede kalabilir bu süreçlerde Yeni bir işe başlamamamız ve nadasa çekilmemiz gerekir…



Sizler de günlük yaşamlarınızda dinlenme ve yeni işlere başlama zamanlarını seçerken Ay'ın hareketlerini takip ederseniz, kolaylıkla günlerinizi planlayabilirsiniz.



Ay Boşluktayken Neler Yapılabilir?

Enerjinin asılı kalması tabiri ile enerji devinimi sağlaması açısından

nefes meditasyon yoga ritüeller kendi içinize döneceğiniz alanlarda çalışmalar yapılabilir Devam eden mevcut işlerin tamamlanmasına devam edilebilir





HAZİRAN AYI AY BOŞLUKTA TAKVİMİ

3 Haziran 3.50-8.03 Arasında

5 Haziran 6.23.-10.30 Arasında

7 Haziran 7.39-11.41 Arasında

9 Haziran 7.23-13.14 Arasında

13 Haziran 21.26-21.31 Arasında

16 Haziran 4.36-4.45 Arasında

18 Haziran 9.23-13.57 Arasında

21 Haziran 00.43-1.04 Arasında

22 Haziran 20.00'dan 23 Haziran 13.55e Kadar

26 Haziran 1.24-1.57 Arasında

28 Haziran 11.48-11.55 Arasında

30 Haziran 17.20-17.59 Arasında