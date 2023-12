Nilay Arslan

Belki yüzlercesi olan yantralarda sembollerin anası olarak görülen Sri Yantra saf enerjinin kaynağı Sri Yantra'ya böyle büyük bir anlam yüklenmesinin nedeni ise sembolü oluşturan şekillerin evreni temsil ediyor olması. Geometrik ve manyetik yapısı sayesinde evrenin ve gezegenlerin tüm enerjisini kendisinde topluyor. Bu enerji deposu daha sonra titreşim yayarak kendini kullanan kişi ile bu gücü paylaşıyor. Yani bu inanca göre, Sri Yantra sembolünün bulunduğu yere hem bu pozitif enerji yayılır hem de negatif enerji ortadan kalkar.

Sri Yantra sembolünün dış sınırlarını belirleyen dışa dönük dört tane T şekli ise evrenin sınırlarını temsil ediyor. Bir açıdan da bu sınırlar bir portal görevi görür. Çünkü bu sınırlar içinde olanlar, bizim dünyamızdır. Bu sınırları aştığınız zaman ise bilinen gerçekliğin ötesine geçmiş ve yeni bir bilinç düzeyi keşfetmiş olursunuz.

Hem evimizin içindeki enerjileri yönetmesi ve dengelemesi adına hemde üzerimizde taşıdığımızda aura alanımızda yaratacağı pozitif değişikliklere yardımcı olabilir.

SPİRİTÜEL SEMBOLLER

Fransızca kökenli sözcük olan Spiritüel "tinsel, ruhsal" anlamına geliyor. Bu sembollerin de tamamı hem çok gizemli hikâyelere, hem de güçlü bir tarihi arka plana ve titreşime sahip…

FATMA ANA ELİ (HAMSA)

Ruhsal yada zihinsel olarak bunaltıcı bir dönemden geçtiğimizde bereket, bolluk ve şans getireceğine inanılan bir semboller kullanırız yantraların dışında kutsal olarak kabul edilen Hz.Fatma (Hamsa ) sembolü en bilinen sembollerdendir. Kem göze karşı koruyucu olduğuna, iyi şans getirdiğine de inanılmaktadır. Arapçada "Hamse" olarak bilinir. Orta Doğu kültüründe, Musevilik ve İslamiyet'te sıkça kullanılır.

YİN YANG

Siyah kısım karanlığı yani kötülüğü, beyaz kısım aydınlığı yani iyiliği temsil eder. Zıtlıkların oluşturduğu bütünü temsil eder Fakat siyah kısmın içinde bir beyaz kısım, beyaz kısmın içinde de bir siyah kısım vardır. Bunun bize iletmek istediği mesaj göremeseniz bile her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik bulunur. Bu tasavvufta "Her şerde bir hayır vardır." cümlesi ile ilişkilendirilebilir. Herşeyin ayrılmaz bir denge içinde olduğunu düaliteyi anlatır.