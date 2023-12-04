Nilay Arslan

Doğum haritaları kişinin doğum anında maruz kaldığı enerji türleri hakkında bilgi açılımları verir, gezegen yerleşimlerinin güçlü ve zayıf yönlerden iyi ve kötü alanları ve zamanların tespitinden bahseder.
Doğum haritasına bakmak için, öncelikle kişinin doğum tarihi, saati ve yeri gibi temel bilgiler gereklidir. Bu bilgiler, gezegenlerin, Güneş'in ve Ay'ın o anki konumlarını hesaplamak için kullanılır. Modern teknoloji sayesinde, bu bilgilerle çevrimiçi araçlar veya astroloji yazılımları aracılığıyla detaylı bir doğum haritası oluşturulur.
Haritaya uygun semboller kişiye özel gezegenlerine göre çalışılır. Merkür gezegeni zararda olan kişi kritik zamanlarda verdiği kararlarda sıkıntılar yaşayabilir, düşünmeden fevri ani hareket ettiği konularda hayatının akışını değiştirip kendini haklı iken haksız duruma sokabilir veya yine gezegen yerleşimine göre yenilik te getirebilir yada tetikleyebilir.
Yantralar doğru kullanıldığında kısa bir süre içinde zorlandığımız gezegenlerde itici güç sağlayarak sürekli tekrar eden enerjileri düzenleyerek güçlendirir.
YANTRA VE SEMBOLLERİN ÇALIŞMA ENERJİSİ
Ses görüntü koku ve renklerin bilinçaltına etkisi olduğunu anlamak kolaydır.Ancak sembollerin bilinçaltı düzeyde etkileri vardır doğru analiz ile çalışılıp belirlenmiş ve üzerimizde taşınan bazı yantra sembolleri insanların aura düzeyinde titreşerek farklılaştırdıkları kadim bilgilerle sabittir. Kelimeler yazılar semboller bunların hepsi bir titreşimdir. Ve aura alanımızda bununla rözanans a girerek çalışır
Rözanans neydi? Tanım olarak tekrar hatırlayalım rözenans bir frekansın başka bir frekans ile etkileşime geçmesine biz rezonans diyoruz.
SRİ YANTRA
Belki yüzlercesi olan yantralarda sembollerin anası olarak görülen Sri Yantra saf enerjinin kaynağı Sri Yantra'ya böyle büyük bir anlam yüklenmesinin nedeni ise sembolü oluşturan şekillerin evreni temsil ediyor olması. Geometrik ve manyetik yapısı sayesinde evrenin ve gezegenlerin tüm enerjisini kendisinde topluyor. Bu enerji deposu daha sonra titreşim yayarak kendini kullanan kişi ile bu gücü paylaşıyor. Yani bu inanca göre, Sri Yantra sembolünün bulunduğu yere hem bu pozitif enerji yayılır hem de negatif enerji ortadan kalkar.
Sri Yantra sembolünün dış sınırlarını belirleyen dışa dönük dört tane T şekli ise evrenin sınırlarını temsil ediyor. Bir açıdan da bu sınırlar bir portal görevi görür. Çünkü bu sınırlar içinde olanlar, bizim dünyamızdır. Bu sınırları aştığınız zaman ise bilinen gerçekliğin ötesine geçmiş ve yeni bir bilinç düzeyi keşfetmiş olursunuz.
Hem evimizin içindeki enerjileri yönetmesi ve dengelemesi adına hemde üzerimizde taşıdığımızda aura alanımızda yaratacağı pozitif değişikliklere yardımcı olabilir.
SPİRİTÜEL SEMBOLLER
Fransızca kökenli sözcük olan Spiritüel "tinsel, ruhsal" anlamına geliyor. Bu sembollerin de tamamı hem çok gizemli hikâyelere, hem de güçlü bir tarihi arka plana ve titreşime sahip…
FATMA ANA ELİ (HAMSA)
Ruhsal yada zihinsel olarak bunaltıcı bir dönemden geçtiğimizde bereket, bolluk ve şans getireceğine inanılan bir semboller kullanırız yantraların dışında kutsal olarak kabul edilen Hz.Fatma (Hamsa ) sembolü en bilinen sembollerdendir. Kem göze karşı koruyucu olduğuna, iyi şans getirdiğine de inanılmaktadır. Arapçada "Hamse" olarak bilinir. Orta Doğu kültüründe, Musevilik ve İslamiyet'te sıkça kullanılır.
YİN YANG
Siyah kısım karanlığı yani kötülüğü, beyaz kısım aydınlığı yani iyiliği temsil eder. Zıtlıkların oluşturduğu bütünü temsil eder Fakat siyah kısmın içinde bir beyaz kısım, beyaz kısmın içinde de bir siyah kısım vardır. Bunun bize iletmek istediği mesaj göremeseniz bile her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik bulunur. Bu tasavvufta "Her şerde bir hayır vardır." cümlesi ile ilişkilendirilebilir. Herşeyin ayrılmaz bir denge içinde olduğunu düaliteyi anlatır.