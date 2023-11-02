Nilay Arslan

Evrensel yaşam enerjimiz ve frekansımız; ilişkilerimizi, sağlığımızı, para akışını yani bereketi, şansımızı, hatta auramızı bile etkiler. Enerji düştükçe fiziksel, duygusal ve ruhsal rahatsızlıklarımız artar, hayatımızdaki bolluk bereket azalır, ilişkilerimiz bozulur. Bereket anlamında yoksul bir kişinin aniden paraya sahip olduğunda bunu uzun süre elinde tutamaması, bir zenginin de hep parayı çekmesi kişinin bolluk enerjisiyle frekansı, rezonansı ile ilgilidir.

SEN NE İSEN ONU ÇEKERSİN, İSTEMEK YETMEZ

Geçmiş ya da gelecek için kaygı duyuyorsanız, bir durumu ya da kişiyi takıntılı şekilde düşünüyorsanız, enerjiyi ona akıtırsınız. Ve neticede enerjinizin düştüğünü fark edersiniz. Regresyon ve hipnoz terapilerinde duygu boşaltıldığı, tramvayı çözmek adına aynı olay tekrar tekrar hatırlatılarak çalışıldığı için kişiler enerjisel kayıplar yaşar, frekansı düşer. Arkasından bağ kesme çalışmaları ile kişi enerjisini yeniden kazanır. Hatta duygu frekansı değiştiği için çevresindekilerin de ona olan davranışları değişir.

SEMBOLLER, ESMALARI DAHA DA GÜÇLENDİRİR

Zihindeki her düşünce ve duygu, pozitif veya negatif etki alanlarına sahiptir.

Bu esmalar manyetik niteliklidir. Kendine ait çekim alanlarına sahiptirler.

Her esmanın belli bir eşiği vardır. Bu eşik aşıldığı zaman o esma cisimleşir.

Var olan her bir esma bizim DNA'mıza da kodlanmış durumda. Ve bu, her birimizde farklı oranlarda tecelli ediyor.

Örneğin bazılarımız Satürn gezegeninden etkiler alıp onun daraltan etkisiyle sıkıntılara maruz kalabiliyorken, kimilerimiz Merkür gezegeninden etkiler alıp açan, genişleten özelliklerinden dolayı elimizi attığımız her işte başarı elde edebiliyoruz.

Güneşten aldığımız etkilerle daha güçlü, Ay'dan aldığımız etkilerle daha sevgi dolu, duygusal olabiliyoruz.

Ya da bu etkileri alamadığımız için tam tersi özellikler de gösterebiliyoruz.

Esmaların frekansı ve açığa çıkardığı enerji de bizler için çok önemli.

Esmaların enerjisinden faydalanmak ve frekansınızı yüksek tutmak istiyorsanız, size özel hesaplanmış esmanızı düzenli olarak ara vermeden okumanız gerekiyor. Buna "Vird edinmek" deniliyor.

Her esma birbiriyle karıştırılmaz. Esma enerjileri ve gezegen enerjileri birbiriyle bağlantıdadır. Yani hangi esmayı hangi gezegen günü ve saatinde okursanız daha fazla yarar sağlarsınız, bunu bilmeniz gerekir.

Astrolojik haritalarımız bu konuyla ilgili bize ışık tutar. Gezegen açıları ve yıldızlar üzerinden potansiyellerimizi gösterir, başımıza gelebilecek olayların ipuçlarını verir.

Dolayısıyla tıkanmış, bloke olmuş tüm enerjilerin açılması için bu evlerdeki gezegen yerleşimlerine göre hareket etmek önemlidir.

Kişinin önce kendi astrolojik haritasını tanıması ve gezegenlerin yerleştiği evleri iyi bilmesi gerekir. Bu, hayatına ışık tutacak en büyük rehberidir.

İşte bu noktada esmalar kişinin içindeki eksik enerjileri tamamlar, zararlı enerjileri yok eder.

Pazartesi ve salı günü esma enerjilerine örnek verelim...

PAZARTESİ – AY GÜNÜ

"Pazartesi sendromu" diye adlandırdığımız, bazılarımızı olumsuz etkileyen enerjilerin kaynağı Ay'dır. Ay duyguları ifade ettiği için Ay günleri daha çok duygu bağı kurmak, duyguları güçlendirici çalışmalar yapmak gerekir.

Haritanızdaki Ay açılarına göre pazartesi günleri "Ya Aziz" okuyabilirsiniz.

SALI – MARS GÜNÜ

Haritamızda Mars zararda ise; bize enerji, öfke, düşünmeden hareket etme özellikleri verir. Bu durumdan tüm ilişkilerimiz olumsuz etkilenir. Haritanızdaki Mars açılarına göre salı günleri "Ya Mütekebbir" okuyabilirsiniz.