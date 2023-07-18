Nilay Arslan

'Bilinçli zihin' ve 'bilinçaltı zihin' nedir, ilk önce bunların ayrımını yapalım. Bilinçli zihnimiz; zihnin mantık ve akıl yürütme kısmından sorumludur. Bilinçli zihnimiz sayesinde hesap yaparız, günümüzü planlarız ve istediğimiz her türlü hareketi hayata geçiririz. Eğer şu anda bu sayfayı okuyorsanız, buna karar verdiyseniz, bu eylem tamamen bilinçli zihniniz tarafından yapılır. Çünkü yapmakta olduğunuz şeyin yüzde 100 farkındasınızdır. Bu konu sizi çekmediyse, okumaz kapatırsınız. Bu da bilinçli zihniniz tarafından yapılır.

Bilinçaltı zihin ise istem dışı yaptığımız eylemleri kapsar. Nefes almak, kalbin atması gibi. Eğer bilinçli olarak bunları kontrol etmeye çalışırsanız, bundan bilinçli zihin sorumlu olur. Nefes alışverişini unuttuğunuz anda kontrolü bilinçaltı zihin ele alır.

Duygularımız da bilinçaltı tarafından kontrol edilir. Bu nedenle hiç istemesek de bazı durumlarda korku, stres veya depresyon gibi hisleri yaşarız.

Bilinçaltı ayrıca inançlar ve hafızanın saklandığı yerdir. Bu nokta özel öneme sahiptir ve günümüzde çok yaygın olan "olumlamaları" doğru kullanabilmek için iyi anlaşılması gerekir.

Bilinçli zihinle yapılan olumlamalar daima bilinçaltı filtresinden geçirilir ve inanç sistemine uygun olmayan her şey reddedilir. Karar, eylem, duygu, davranışların yüzde 72'lik kısmı bilinçaltından gelir.

Biz hayatı kendi arzu ve isteklerimiz doğrultusunda yaşıyor olduğumuza inanabiliriz ama sadece yüzde 28'lik kontrol gücümüzle ve özgür irademizle maalesef acınacak haldeyizdir. Seçimleri yapan odur.

Zannederiz ki o kazağı biz aldık, o diş macununu biz tercih ettik, eşimizi kendimiz seçtik. Oysa bunlar bilinçaltımızın tezahürüdür. Sorun şu ki; bilinçaltı sevmediklerini ve istemediklerini de seçer. O nedenle arındırılması, şifalandırılması gerekir.

Hayatımız çok küçük yaşlardan itibaren süregelen bilinçaltı programlanmasının bir yansımasıdır. İş, para, ilişkiler anlamında kendi istediğimiz hayatı kurabilmemiz için inançlarımızı sorgulamamız çok önemlidir.

DÜŞÜNCELERİNLE BİR SONRAKİ ANI OLUŞTURMA ÖZGÜRLÜĞÜNE BAKARA SURESİ'NDEN DELİL

Birçok kişi, hayatlarında daha tatmin edici bir işi, daha iyi ekonomik koşulları, daha uygun bir ilişkiyi kaçırır. Çünkü önlerindeki fırsatı görememelerine neden olan negatif düşüncelere sahiptirler.

Eğer herhangi bir şeyin eksik olacağını düşünüyorsanız, gerçekten de eksik olacaktır. Çünkü bu durumda bilinçaltı zihin çalışır. Korkuyorsanız ve endişeliyseniz, bilinçaltı bunun kat ve kat fazlasını enerjiyle birleştirip size geri verecektir.

Hiçbir düşünce, siz istemediğiniz sürece inanca dönüşmez ve duyguları tetiklemez. Negatif bir bilinçaltı kod geldiğinde, ona inanmamayı seçebilirsiniz. Onu, daha iyi hissettiren bir düşünceye çevirebilirsiniz.

Bilinçaltınız sizi koruma mekanizmasıyla çalıştığından, size korku verdiği anda onu dinleyin, korkunun üzerinde çalışarak inançlarınızı olumlu duygular üzerine inşa edin, değiştirin.

Yaptığımız bilinçaltı temizliği seanslarındaki çalışma ve anlayış budur. Bu tekniğin amacı; kişinin stres, kaygı ve travmalarının üstesinden gelmesine yardımcı olarak duyguyu hafifletmektir.

Bilinçaltının üst bilincin neredeyse üç katına yakın olduğunu, düşündüğünüz ne ise bilincin bunu emir olarak aldığını, düşünceyi ya da korkuyu bilinçaltına atarak bunu gerçekten yaşatacak olaylarla bizi imtihana soktuğunu biliyoruz.

Bakara Suresi'nin 284'üncü ayeti, "İçinizden geçeni (bilinçten) açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sorar. Bilinçlerinizde düşündüğünüz ne varsa, gizleseniz de bir gün size bunu yaşatır" der.

Bakın burada "olumlu-olumsuz", "güzel-çirkin" diye ayırmıyor. "Allah bir gün bunu size yaşatır" diyor. Bir fiili ya da ameli gerçekleştirmeden önce düşünürüz. İşte kaderin içindeki kaderi de bu şekilde değiştirebiliyoruz.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ ODA TEMİZLİĞİYLE KARIŞTIRILIYOR

'Bilinçaltı' çok yaygın kullanılan bir kavram. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan bulunduğumuz yaşa kadar bütün davranışlarımızın, duygularımızın, yaşadığımız her şeyin sebepleriyle beraber depolandığı zihinsel olaydır bilinçaltı.

Bazı danışanlarımın duruma "Bilinçaltı temizliği yaptırmak istiyorum", "Gereksiz şeyleri silelim" veya "Herhangi bir sorunum yok, zihnimde ne var ne yok silelim" gibi tamamen bilinçsizce yaklaşımlarıyla karşılaşıyorum.

"Bilinçaltı temizliği"nden anlaşılması gereken şeyin süpürme, temizleme, bol suyla yıkama olmadığı açık. Bilinçaltı temizliğinden kasıt; insanlara olumsuz duygularıyla baş etme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Hepimizin aşırı duyguları, aşırı öfke, korkuları var. Ancak bu duygularda kalmak bizim algımızla alakalı. Algı değiştiğinde hisler de değişir. Asansöre ya da uçağa bindiğinizde, orada olan bir başkasından farklı bir deneyim yaşarsınız. Sizin için eğlenceli olabilen yolculuk, bir başkası için eziyete dönüşebilir.

DÜŞMANIN DA, DOSTUN DA DÜŞÜNCENDE GİZLİDİR

Bir davranışı veya düşünceyi -negatif ya da pozitif- 21 gün süreyle devam ettirmek, kurulan yeni nöron bağlantısı sayesinde o davranışı alışkanlık haline getirmemizi, o duygu ve düşünce içinde kalmamızı sağlar.

En az 21 gün olmasının sebebi ise; bu sürede bilinçaltının kendini güvende tutmak, korumak için direnç göstermesidir.

Bilinçaltı 6 yaşındaki çocuk zekâsına sahiptir. Çocuk ruhlu olan insanın da öğrenme kabiliyeti çok yüksektir. Çok ciddi katı olan insanların öğrenme kabiliyeti düşüktür. Her şeyi aşırı derecede ciddiye alan insanların hayatları zor ilerler. Bu kişilere enerjiler yardımcı olamaz. Kin, nefret, öfke de buna dahildir.

Karar, eylem, duygu, düşünce, kontrol, manipüle ve hükmeden düşünce büyük oranda bilinçaltına bağlı olduğu için kök inanç duygu bulunup, üzerinde çalışılmalıdır. Buna ek olarak doğru olumla teknikleri de bilinçaltını kodlamaya yardımcı olur. Çabamız ve emeğimiz kadar sonuç alabileceğimizi unutmamalıyız.