Pasta Şefi Didar Yanar

PROTEİN BAR

Malzemeler

245 gr yulaf ezmesi

245 gr yer fıstığı

245 gr tuzsuz lor peyniri

20 gr bal

1 adet muz

Yapılışı: Yulafları blender yardımıyla un haline getirin. Yer fıstıklarının kabuklarını soyup, yine blender yardımıyla parçalayın. Tam un haline getirmek gerekmiyor bu aşamada, parçacıklı olarak da bırakabilirsiniz. Yulaf unu, çekilmiş fıstıklar, bal, lor peyniri büyük bir kaba koyun. Muzu ezin ve püre kıvamına getirip karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurup karıştırın. Tepsi veya borcama yağlı kâğıt koyup, üzerine karışımı koyun. İyice bastırarak, kaç porsiyona bölmek istiyorsanız kesip dilimlere ayırın. Daha sonra buzdolabına koyun. En az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra protein barı hazır. Afiyet olsun.

YULAFLI TART

Malzemeler

160 gr yulaf ezmesi

2 adet muz

5 gr tarçın

14 gr bal

200 gr yoğurt

İstenilen meyve

Yapılışı: Muzları çatal yardımıyla iyice ezin. Geniş bir kaba alın. Üzerine yulaf ezmesi, tarçın, bal ekleyip iyice karıştırarak yoğurun. Pişirme kaplarını yağlayın ve karışımı koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Kaplardan çıkarılan tartların üzerine yoğurt ve meyve dilimleri ekleyin. Afiyet olsun.