Şeftali ile yapılan tatlılar: Bir yapan hep yapmak isteyecek!

Şeftali ile yapılan tatlılar: Bir yapan hep yapmak isteyecek!

Şeftali ile yapılan tatlılar: Bir yapan hep yapmak isteyecek!

Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

ŞEFTALİLİ KEŞKÜL

Keşkül için:

1000 gr süt

20 gr pirinç unu

20 gr nişasta

50 gr toz şeker

20 gr hindistan cevizi

1 adet yumurta sarısı

15 gr tereyağ

5 gr vanilin

Şeftali peltesi için:

2 adet şeftali

700 gr su

50 gr toz şeker

20 gr nişasta

HAZIRLANIŞI: Öncelikle keşkül için tereyağ ve vanilin hariç bütün malzemeleri bir tencereye alıp, koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşküle tereyağ ve vanilin ekleyip tekrar karıştırıp biraz soğumaya alın. Şeftalinin kabuğunu soyun çekirdeğini çıkartın. Küp küp doğrayıp tencereye alın üzerine şekeri ve suyu ilave edip 10 dk pişirin. Üzerinde oluşan köpükleri alın. Ardından blenderden geçirin. Nişastayı 4 yemek kaşığı suyla inceltin ve şeftali karışımına ekleyin bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Bardaklara eşit bir şekilde dağıtın. Üzerine hindistan cevizi serpin ve meyveyle süsleyin. 3 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun.

ŞEFTALİLİ KEK

Malzemeler:

4 adet yumurta

200 gr şeker

5 gr vanilya

10 gr tarçın

2 gr tuz

200 gr krema

90 gr sıvı yağ

320 gr un

75 gr toz şanti

10 gr kabartma tozu

50 gr damla çikolata

Üzeri için;

3 adet şeftali

5 gr tarçın

15 gr şeker

HAZIRLANIŞI: Yumurta ve şeker 6-7 dakika kadar yüksek devirde çırpın. İçerisine vanilya ı tarçın, krema, sıvı yağ ve tuz ilave edin. 1-2 dakikada bu şekilde çırpıldıktan sonra ayrı bir kap da un elenip; toz şanti ve kabartma tozuyla birleştirin. Sıvı karışım ve katı karışım 2-3 seferde dökülmek şartıyla kek harcı oluşturun. En son aşamada hafif unladığımız damla çikolatalarda ilave edilerek, yağlanmış kek kalıbına dökün. Üzerine incecik dilimlediğimiz şeftalilerimiz hafif içe bastırarak yerleştirin. Tüm yüzey şeftaliyle kaplandıktan sonra toz tarçın ve şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrollü 45-50 dakika kadar pişirilip, dinlenmesi için bir kenara alın. Oda ısısına düştüğünde dilimleyip servisini yapabilirsiniz. Pudra şekeri serpmeyi unutmayın. Afiyet olsun.

ŞEFTALİLİ TART

Kek için;

2 yumurta

80 gr şeker

100 gr süt

90 gr sıvı yağı

10 gr vanilin

10 gr kabartma tozu

15 gr limon suyu

150 gr un Kreması için;

400 gr süt

1 adet yumurta sarısı

40 gr şeker

10 gr vanilin

15 gr tereyağı

25 gr un

8 gr nişasta

Üzeri için;

4 adet şeftali

HAZIRLANIŞI: Derin bir kaba yumurtaları ve şekeri katıp iyice çırpın, daha sonra un kabartma tozu hariç sırayla diğer malzemeleri katıp çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyerek hamura ilave edip çırpın, akışkan bir kıvamı oluyor. Silikon tart kabının dibine margarin sürün. Eşit şekilde keki dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Kek fırındayken kremayı hazırlayın. Bir orta boy tencereye tereyağı hariç bütün malzemeyi katıp karıştırın. Ocağı açıp karıştırarak pişirin, kaynamaya yakın tereyağını ilave edin. Kıvama gelince ocağı kapatıp kenara alın soğusun. Kek soğuyunca da üzerine dökün. Üzerine şeftalileri dilimleyip pastanın üzerine düzenli şekilde koyun. Afiyet olsun