Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.
ŞEFTALİLİ KEŞKÜL
Keşkül için:
Şeftali peltesi için:
HAZIRLANIŞI: Öncelikle keşkül için tereyağ ve vanilin hariç bütün malzemeleri bir tencereye alıp, koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşküle tereyağ ve vanilin ekleyip tekrar karıştırıp biraz soğumaya alın. Şeftalinin kabuğunu soyun çekirdeğini çıkartın. Küp küp doğrayıp tencereye alın üzerine şekeri ve suyu ilave edip 10 dk pişirin. Üzerinde oluşan köpükleri alın. Ardından blenderden geçirin. Nişastayı 4 yemek kaşığı suyla inceltin ve şeftali karışımına ekleyin bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Bardaklara eşit bir şekilde dağıtın. Üzerine hindistan cevizi serpin ve meyveyle süsleyin. 3 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun.
ŞEFTALİLİ KEK
Malzemeler:
Üzeri için;
HAZIRLANIŞI: Yumurta ve şeker 6-7 dakika kadar yüksek devirde çırpın. İçerisine vanilya ı tarçın, krema, sıvı yağ ve tuz ilave edin. 1-2 dakikada bu şekilde çırpıldıktan sonra ayrı bir kap da un elenip; toz şanti ve kabartma tozuyla birleştirin. Sıvı karışım ve katı karışım 2-3 seferde dökülmek şartıyla kek harcı oluşturun. En son aşamada hafif unladığımız damla çikolatalarda ilave edilerek, yağlanmış kek kalıbına dökün. Üzerine incecik dilimlediğimiz şeftalilerimiz hafif içe bastırarak yerleştirin. Tüm yüzey şeftaliyle kaplandıktan sonra toz tarçın ve şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrollü 45-50 dakika kadar pişirilip, dinlenmesi için bir kenara alın. Oda ısısına düştüğünde dilimleyip servisini yapabilirsiniz. Pudra şekeri serpmeyi unutmayın. Afiyet olsun.
ŞEFTALİLİ TART
Kek için;
Üzeri için;
HAZIRLANIŞI: Derin bir kaba yumurtaları ve şekeri katıp iyice çırpın, daha sonra un kabartma tozu hariç sırayla diğer malzemeleri katıp çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyerek hamura ilave edip çırpın, akışkan bir kıvamı oluyor. Silikon tart kabının dibine margarin sürün. Eşit şekilde keki dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Kek fırındayken kremayı hazırlayın. Bir orta boy tencereye tereyağı hariç bütün malzemeyi katıp karıştırın. Ocağı açıp karıştırarak pişirin, kaynamaya yakın tereyağını ilave edin. Kıvama gelince ocağı kapatıp kenara alın soğusun. Kek soğuyunca da üzerine dökün. Üzerine şeftalileri dilimleyip pastanın üzerine düzenli şekilde koyun. Afiyet olsun