Prof. Dr. Turan Uslu

Topuk ve/veya tabanın topuğa yakın kısmındaki taban bölgesinde keskin bir ağrınız varsa, plantar fasiit adı verilen bir rahatsızlığınız olabilir. Her 10 kişiden 1'inde topuk ağrısı vardır. Birçok tedavinin yanında plantar fasiit için en etkili tedavilerden biri de için PRP tedavisi olduğunu bilin.

Plantar fasiit ve belirtileri

Plantar fasiya, topuk kemiğini ayak parmaklarınıza bağlayan bağ dokusundan oluşan sert bir doku bandıdır. Esnek ve normal kaldığı sürece bir probleme sebep olmaz. Çünkü plantar fasiya ayağınızın kemerini destekleyerek ayak kaslarınızın gerginliğini emer. Ancak, bu doku sertleşirse ya da yangı oluşursa, ağrı ve hareket zorluğu hissedebilirsiniz. Plantar fasiit kendini farklı şekillerde gösterir. Örneğin, sabah uyandığınızda ayaklarınızın altında bıçak saplanır gibi ağrı olabilir. Sabah kalktığınızda, uzun süre ayakta durduğunuzda ya da sert bir yüzeyde uzun süre geçirdiğinizde ağrınız artar.

Birçok insan, bir süre dinlendiklerinde veya sabahları biraz dolaştıktan sonra azalan ağrılarını görmezden gelebilir. Bununla birlikte, doktorlar plantar fasiit için PRP ve/veya bir başka tedaviyi önerebilir. Plantar fasit tedavi edilmezse bel, diz, ayak ve/veya kalça sorunları yaşama riskiniz artar.

Plantar fasiitin birincil sebepleri

Çeşitli nedenler, plantar fasiyada ödem ve ağrıya neden olan küçük yırtılmalara sebep olabilir. Bu sebepleri belirleyebilirseniz, yaşam tarzınızı değiştirmek şikâyetlerin azalmasına yardımcı olabilir.

• Koşma veya atlama ile aşırı antrenman yapan bir atletseniz, topukta ağrı gelişebilir.

• Fazla kilolu kişilerde ayak dokuları zorlanabilir.

• İşiniz uzun süre ayakta durmayı gerektiriyorsa, topuklarınıza ve ayak kemerine yeterli destek sağlayan uygun ayakkabıları tercih etmeniz gerekir. Taban desteği olmayan ayakkabılar plantar fasiit riskini artırır. Bu sebeple, fabrikalarda veya öğretmen olarak çalışan kişilerde topuk ağrısı daha yaygındır.

• Yaşlandıkça ayak tabanındaki dokular zayıflar ve ağrıya sebep olabilir. Bu nedenle, topuk ağrısı 40 ila 60 yaş arasındaki insanlarda yaygındır.

• Sert yüzeylerde uzun süre ayakta durmak da topuk ağrısına sebep olabilir.

• Bale veya aerobik gibi dans sporları ile ilgilenenlerde, daha genç yaşlarda görülebilir. Bu grup hastalarda plantar fasiit için PRP, en güvenli tedavi seçeneklerinden biri olabilir.

• Bazı insanlar, düztabanlık veya çukur ayak gibi ayak yapısına sahiptir. Doktorunuz, ayaklarınıza ihtiyaç duydukları desteği verebilecek uygun ayakkabılar veya tabanlık giyerek sorunu gidermenizi önerebilir.

• Bazı durumlarda, plantar fasiitin altındaki nedeni teşhis etmek mümkün olmayabilir, bu durumlarda bile PRP tedavisi iyi bir seçenek olabilir.

Plantar fasiit için geleneksel tedaviler

Bugüne kadar, plantar fasiit için etkili bir tedavi yoktur ve doktorlar sadece semptomları hafifletmeye çalışırlar. Bu çözümlerin çoğu kısa sürelidir ve hastalar tedavi kesildikten sonra ağrının geri döndüğünden bahseder. Doktorunuzun önerebileceği olası çözümlerden bazıları şunlardır;

• Kasların daha güçlü hale gelmeleri için kontrollü bir şekilde gerildiği egzersizlerin yapılması

• Etkilenen ayağı splint ile sabitlemek

• Topuğu dinlendirmek ve doğal olarak iyileşmesini sağlamak

• Ayağı hareketsiz tutmak için gece splintleri takmak

• Steroid olmayan ağrı kesici ilaçların kullanılması

• Destek için topuklara silikon ped yerleştirme

Buna karşılık, plantar fasiit için PRP, iltihaplı dokuları onarmaya çalıştığı için size uzun süreli rahatlama sağlamada başarılı bir yöntem olabilir. Ayrıca, PRP enjeksiyonu maliyeti diğer tedavi seçeneklerine kıyasla daha ekonomiktir.