Prof. Dr. Turan Uslu

Bacaklardaki sinir hasarlarının sebep olabileceği ayaklardaki yanma hissi nöropati olarak adlandırılır. Birçok tıbbi durum ayak yanmasına sebep olabilir. Ancak pratikte ayak yanmasının en sık karşılaşılan sebebi diyabettir. Ayak yanması tedavileri daha fazla sinir hasarı oluşumunu önleme ve ağrıyı azaltmaya yöneliktir.

Ayak yanmasının sebebi çoğunlukla nöropati ya da sinir hasarıdır.





Nöropatinin Sebepleri,

Diyabet, bacaklardaki nöropatinin en sık karşılaşılan sebebidir. Diğer birçok durum da nöropatiye bağlı ayaklardaki yanma hissine sebep olur.



Bunlar:

-Kronik böbrek hastalığı

-Vitamin eksikliği (B12 ve B6)

-Aşırı alkol

-Tiroid hastalıkları (Hipotiroidi)

-Lyme hastalığı -HIV/AIDS

-Polinöropati

-İlaç yan etkileri (kemoterapi ilaçları, aşırı B6 vitamini yüklenmesi, HIV ilaçları)

-Ağır metal zehirlenmeleri

-Vaskülit (Kan damarlarının enflamasyonu)

-Sarkoidoz

-Gullian Barre Sendromu

-Arterial hastalıklar

-Ödem ya da sıvı tutulumu

-Hipertansiyon



Nöropatinin yanında, ayaktaki enfeksiyon ve enflamasyon da ayakta yanma hissine sebep olur. Bu duruma da çoğunlukla ayaktaki mantarlar sebep olur. Periferik arter hastalığı da aynı zamanda ayak yanmasına sebep olur. Ayaklardaki zayıf kan dolaşımı, özellikle ağrı, karıncalaşma, yanmaya sebep olur.

DİYABET VE YARA KONTROLÜ

Diyabet, toplumun hemen her yaş grubunu etkileyen ciddi bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre diyabet, yüzeydeki kan damarlarına zarar vererek zayıf dolaşım ile sonuçlanan bir durum ortaya çıkarır. Bu durum da kendini ağrılı yaralar, yavaş iyileşen yada hiç iyileşmeyen yaralar şeklinde kendini gösteren periferik damar hastalığına yol açar. Kan dolaşımı- hem yaşam hem he iyileşme- vücutta hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak için temel bir gerekliliktir. Diyabet aynı zamanda sinirleri besleyen vazo nervorum adlı kılcal damarlara zarar vererek diyabetik nöropatiye sebep olur.