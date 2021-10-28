Prof. Dr. Turan Uslu

Sürekli dişleri sıkmak, diş gıcırdatma (bruksizm), gece diş sıkma

Duruş bozuklukları (özellikle başın öne doğru eğik olduğu duruşlar)

Çenenin kapanış bozuklukları ve dişlerdeki hastalıklar

Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Psikolojik sebepler, anksiyete, kaygı, depresyon

Çeneye gelen travmalar, soğuk, zorlanmalar (örneğin sert veya büyük bir lokma ısırmak).

Genel eklem gevşekliği, tırnak yeme, sakız çiğneme, devamlı ağızdan nefes alıp verme, çekirdek yeme, pipo içme, uzun süre telefonla konuşma, keman çalma vb. gibi alışkanlıklar

Tümör, infeksiyon ve iltihaplı romatizmal hastalıklar

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER NELERDİR?

Kaslarda hassasiyet ve ağrılar: Çene bölgesinde veya yanaklarda hissedilen ağrılardır. Genellikle diş sıkma nedeniyle ortaya çıkar. En çok görülen şikâyetlerden biridir.

Çene hareketlerinde değişiklik ve kısıtlılık: Eklem anatomisinin bozulmasına ve/veya ağrıya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eklem hareket ederken asimetrik açılıp kapanması

Eklem sesleri,

Ağızda kayma: Eklemlerde ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik bozukluklar, ağız açılışında ve kapanışında bozukluklara yol açar.

Çiğneme düzeninin bozulması: Ağrı, ağız hareketinde değişiklik ve tek taraflı çiğneme gibi etkenler çeşitli çiğneme bozukluklarına yol açar.

Ağzı açamama: Ağrıya, eklem anatomisinde değişikliklere ve ileri derecede dejeneratif değişikliklere bağlı çenenin açılamaması.

Psikolojik bozukluklar,

Kulak çınlaması, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikâyetler: Çene ekleminin özellikle boyun hareketleri ile yakın ilişkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kulağa, boyuna, başa, şakaklara yayılan ağrılar...

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR?

Çene eklemi hastalıklarında; çeşitli tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte, bunların en önemlisi hastanın doktoru tarafından yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir. Hastanın korkusunun yenilmesi, anksiyetesinin giderilmesi çok önemlidir.

Ev programı ve egzersiz: Hastanın evde yapacağı egzersizleri ve günlük hayatında dikkat etmesi gereken durumların eğitimini içeren tedavinin en önemli kısımlarından biridir.

İMS (kuru iğne tedavisi), çok etkilidir.

Fizik tedavi: Sıcak ve soğuk uygulamalar, TENS, ultrason, egzersizler

İlaç tedavisi: Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve antidepresanlar sayılabilir.

Eklem içine enjeksiyon: Özellikle eklemde kayganlığın arttırılması, eklem içinde ağrı oluşturan reaksiyonların azaltılması amacıyla çeşitli enjeksiyon uygulamaları kullanılabilir, hyalüronik asit, kortizon enjeksiyonları

Psikolojik destek

Çene eklemi için gece splintleri: Gece alt çeneye takılan splintler, eklem açıklığını sağlamakta ve diş sıkmayı önlemekte kullanılır.

Manüel tedavi: Eklem diskinin yerinden kayması sonucu oluşan çene kilitlenmesinin açılması veya kasların gerilerek gevşetilmesi amacıyla kullanılır.

Çene ekleminizi doğru kullanın