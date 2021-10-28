Prof. Dr. Turan Uslu

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER NELERDİR?
Kaslarda hassasiyet ve ağrılar: Çene bölgesinde veya yanaklarda hissedilen ağrılardır. Genellikle diş sıkma nedeniyle ortaya çıkar. En çok görülen şikâyetlerden biridir.
Çene hareketlerinde değişiklik ve kısıtlılık: Eklem anatomisinin bozulmasına ve/veya ağrıya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eklem hareket ederken asimetrik açılıp kapanması
Eklem sesleri,
Ağızda kayma: Eklemlerde ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik bozukluklar, ağız açılışında ve kapanışında bozukluklara yol açar.
Çiğneme düzeninin bozulması: Ağrı, ağız hareketinde değişiklik ve tek taraflı çiğneme gibi etkenler çeşitli çiğneme bozukluklarına yol açar.
Ağzı açamama: Ağrıya, eklem anatomisinde değişikliklere ve ileri derecede dejeneratif değişikliklere bağlı çenenin açılamaması.
Psikolojik bozukluklar,
Kulak çınlaması, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikâyetler: Çene ekleminin özellikle boyun hareketleri ile yakın ilişkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Kulağa, boyuna, başa, şakaklara yayılan ağrılar...
ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR?
Çene eklemi hastalıklarında; çeşitli tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte, bunların en önemlisi hastanın doktoru tarafından yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir. Hastanın korkusunun yenilmesi, anksiyetesinin giderilmesi çok önemlidir.
Ev programı ve egzersiz: Hastanın evde yapacağı egzersizleri ve günlük hayatında dikkat etmesi gereken durumların eğitimini içeren tedavinin en önemli kısımlarından biridir.
İMS (kuru iğne tedavisi), çok etkilidir.
Fizik tedavi: Sıcak ve soğuk uygulamalar, TENS, ultrason, egzersizler
İlaç tedavisi: Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve antidepresanlar sayılabilir.
Eklem içine enjeksiyon: Özellikle eklemde kayganlığın arttırılması, eklem içinde ağrı oluşturan reaksiyonların azaltılması amacıyla çeşitli enjeksiyon uygulamaları kullanılabilir, hyalüronik asit, kortizon enjeksiyonları
Psikolojik destek
Çene eklemi için gece splintleri: Gece alt çeneye takılan splintler, eklem açıklığını sağlamakta ve diş sıkmayı önlemekte kullanılır.
Manüel tedavi: Eklem diskinin yerinden kayması sonucu oluşan çene kilitlenmesinin açılması veya kasların gerilerek gevşetilmesi amacıyla kullanılır.
Çene ekleminizi doğru kullanın