Yazarlar Çene eklemi problemi birçok problemi tetikliyor!
Prof. Dr. Turan Uslu
Prof. Dr. Turan Uslu
Çene eklemi problemi birçok problemi tetikliyor!
28.10.2021 | Perşembe
  • Sürekli dişleri sıkmak, diş gıcırdatma (bruksizm), gece diş sıkma
  • Duruş bozuklukları (özellikle başın öne doğru eğik olduğu duruşlar)
  • Çenenin kapanış bozuklukları ve dişlerdeki hastalıklar
  • Tek taraflı çiğneme alışkanlığı
  • Psikolojik sebepler, anksiyete, kaygı, depresyon
  • Çeneye gelen travmalar, soğuk, zorlanmalar (örneğin sert veya büyük bir lokma ısırmak).
  • Genel eklem gevşekliği, tırnak yeme, sakız çiğneme, devamlı ağızdan nefes alıp verme, çekirdek yeme, pipo içme, uzun süre telefonla konuşma, keman çalma vb. gibi alışkanlıklar
  • Tümör, infeksiyon ve iltihaplı romatizmal hastalıklar

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER NELERDİR?

Kaslarda hassasiyet ve ağrılar: Çene bölgesinde veya yanaklarda hissedilen ağrılardır. Genellikle diş sıkma nedeniyle ortaya çıkar. En çok görülen şikâyetlerden biridir.

Çene hareketlerinde değişiklik ve kısıtlılık: Eklem anatomisinin bozulmasına ve/veya ağrıya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eklem hareket ederken asimetrik açılıp kapanması

Eklem sesleri,

Ağızda kayma: Eklemlerde ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik bozukluklar, ağız açılışında ve kapanışında bozukluklara yol açar.
Çiğneme düzeninin bozulması: Ağrı, ağız hareketinde değişiklik ve tek taraflı çiğneme gibi etkenler çeşitli çiğneme bozukluklarına yol açar.
Ağzı açamama: Ağrıya, eklem anatomisinde değişikliklere ve ileri derecede dejeneratif değişikliklere bağlı çenenin açılamaması.

Psikolojik bozukluklar,

Kulak çınlaması, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikâyetler: Çene ekleminin özellikle boyun hareketleri ile yakın ilişkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kulağa, boyuna, başa, şakaklara yayılan ağrılar...

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARINDA HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR?

Çene eklemi hastalıklarında; çeşitli tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte, bunların en önemlisi hastanın doktoru tarafından yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir. Hastanın korkusunun yenilmesi, anksiyetesinin giderilmesi çok önemlidir.

Ev programı ve egzersiz: Hastanın evde yapacağı egzersizleri ve günlük hayatında dikkat etmesi gereken durumların eğitimini içeren tedavinin en önemli kısımlarından biridir.
İMS (kuru iğne tedavisi), çok etkilidir.
Fizik tedavi: Sıcak ve soğuk uygulamalar, TENS, ultrason, egzersizler
İlaç tedavisi: Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve antidepresanlar sayılabilir.
Eklem içine enjeksiyon: Özellikle eklemde kayganlığın arttırılması, eklem içinde ağrı oluşturan reaksiyonların azaltılması amacıyla çeşitli enjeksiyon uygulamaları kullanılabilir, hyalüronik asit, kortizon enjeksiyonları
Psikolojik destek
Çene eklemi için gece splintleri: Gece alt çeneye takılan splintler, eklem açıklığını sağlamakta ve diş sıkmayı önlemekte kullanılır.
Manüel tedavi: Eklem diskinin yerinden kayması sonucu oluşan çene kilitlenmesinin açılması veya kasların gerilerek gevşetilmesi amacıyla kullanılır.
Çene ekleminizi doğru kullanın

  • Her iki çene ekleminizi eşit kullanın
  • Diş sıkma, gıcırdatma alışkanlığınızı terk etmeye çalışın, gerekirse psikolojik destek alın
  • Sakız çiğnemeyin, sert ve zor çiğnenen yiyeceklerden uzak durun.
  • Fibromiyalji hastalığınız varsa tedavi olun
  • Boyun omurgası problemleriniz varsa tedavi olun
  • Çene eklemlerinizde uyum problemi varsa tedavi olun
  • En önemlisi duruşunuza özen gösterin

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