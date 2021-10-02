Prof. Dr. Turan Uslu

De Quervain sendromunun nedenini tam olarak tespit etmek zordur. Aşırı kullanım, başparmağın bir yerlere çarpması, tekrarlayan kavrama hareketleri, Bilgisayar kullanımı ve romatoid artrit gibi bazı iltihaplı durumlar hastalığı tetikleyebilir.

DE QUERVAİN SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Başparmağın dip tarafı boyunca tendonlar üzerinde ağrı bulunur. Durum yavaş yavaş veya aniden ortaya çıkabilir, ancak her iki durumda da ağrı başparmağa veya önkola doğru yayılabilir. Başparmak hareketi, özellikle nesneleri sıkıştırırken veya tutarken zor ve acı verici olabilir. Başparmağın tabanında bileğin yan tarafında şişme ve ağrı da görülebilir ve bu ağrı, başparmak ve bilek hareketiyle artabilir.

Finkelstein testi De Quervain sendromunu teşhis etmek için kullanılır. Bu test, başparmak avuç içine yerleştirilmiş bir yumruk yapılarak gerçekleştirilir. Bilek serçe parmak tarafına büküldüğünde ağrı vardır. Bu hareket ağrılıysa, De Quervain sendromu olabilir. Bazı durumlarda, De Quervain sendromu ile skafoid kırığı, fleksör karpi radialis, tenosinoviti veya ilk metakarpal eklemin dejeneratif artritinin bulgularını ayırt etmek zor olabilir. Bu nedenle, bazen bu sendrom için diğer muhtemel sebepleri dışlamak için radyografik röntgen ve/veya MR gereklidir. Uzman bir klinisyen tarafından yapılan fiziksel tanı muayenesi doğru tanıyı belirleyebilir.

DE QUERVAİN SENDROMUNUN TEDAVİSİ

Genellikle konservatif olarak tedavi edilebilir ve genellikle etkilenen bölgeyi hareketsiz hale getirmek ve durumu ağırlaştıran faaliyetlerden kaçınmak için dört ila altı hafta boyunca günde 24 saat bir atel giymeyi gerektirir. Enflamasyonu azaltmak için buz uygulanabilir. Semptomlar devam ederse, anti-enflamatuar ilaçlar verebilir. Bölgeye kortikosteroid enjekte edilmesinin ağrıyı ve şişmeyi azalttığını gösterilmiştir.