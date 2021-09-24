Prof. Dr. Turan Uslu

Tenisçi dirseği, yaşam kalitesini ve verimliliğini bozan tedaviye dirençli kronik, zayıflatıcı bir sendromdur. Dirseğin dış tarafındaki (lateral epikondil) kemiğe yapışan tendonun aşırı kullanımı, gerilmesi veya zorlanmasından kaynaklanır.

Genellikle boyama, çekiçle vurma, tornavida kullanma, klavyeli cihazlar veya raket sporlarından kaynaklanır. Lateral epikondilit tedavisi zor bir hastalıktır, hastalığın iş gücü kaybına sebep olmaktan dolayı yüksek maliyeti vardır. Antiinflamatuar ilaçlar, fizyoterapi yöntemleri veya steroid enjeksiyonları gibi geleneksel tedaviler altta yatan patolojiyi tedavi etmez. Trombosit açısından zengin plazma (PRP), altta yatan patolojiyi tedavi eden ağrı tedavisi için yeni ve son teknoloji bir enjeksiyon tekniğidir.

PRP, hastanın kendi kanından elde edilen trombositlerin kas iskelet sistemi sorunlarını tedavi etmek için kullanılmasıdır. Tenisçi dirseği tedavisinde PRP nin kullanılması sadece ağrıyı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda dokuyu da iyileştirerek kalıcı bir iyileşme sağlar. PRP ile sadece ağrı tedavisi yapılmaz aynı zamanda hasar gören doku tamir edilerek kalıcı iyileşme sağlanır.

Çalışmalar PRP'nin etkinliğini göstermiştir:

1. Ameliyata karar verilen kronik şiddetli lateral epikondiliti olan 140 hasta PRP veya plasebo ile tedavi edildi. Tedaviden sekiz hafta sonra, trombosit yönünden zengin plazma ile tedavi edilen hastalar, ağrı skorlarında %60 iyileşme gösterdi, kontrol grubunda bu oran %16 idi. PRP grubu 6 ayda ağrı skorlarında %81 iyileşme ve 2 yılda ağrıda %93 azalma görüldü.

2. 2003 yılında yapılan bir çalışmada, cerrahi olmayan yöntemlerin (fizik tedavi, splintleme, antiinflamatuar ilaçlar ve steroid enjeksiyonları) başarısız olduğu hastaların % 79'u ağrıdan tamamen kurtuldu.