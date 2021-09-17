Prof. Dr. Turan Uslu

Eklem ağrısı için birçok risk faktörü vardır;

Yaşlılık; yaşınız arttıkça ve eklemlerinizde kıkırdak oluşturan kollajen bozulmaya başladığından ağrılar ve acıların ortaya çıkma ihtimali artar.

Artrit veya osteoartrit; artritli olanlar, eklem ağrıları açısından daha büyük risk taşırlar. Artrit daha çok iltihaplı eklem romatizmaları için kullanılan bir tanımdır. Osteoartrit halk arasında bilinen adıyla kireçlenme yaşa, travmalara ve postoperatif durumlara bağlı kıkırdak hasarı ve kemik değişikliklerini tanımlar. Gut, psödögut gibi metabolik hastalıklar...

Tekrarlayan hareketler yapmaktan dolayı aşırı kullanım; örneğin, koşucular uzun süreler boyunca sıklıkla eklem ağrıları hissederler. Belirli bir mafsal üzerinde tekrar tekrar baskı uygulayan diğer spor ve hobiler de dans, bisiklet, yoga, jimnastik, futbol, futbol, kürek çekme, vs. gibi semptomları daha da kötüleştirebilir. Tekrarlayan hareketler, yarışmalı sporlar, salon sporları, mesleki zorlanmalar eklem hasarına sebep olarak ağrıya sebep olurlar.