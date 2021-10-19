Prof. Dr. Turan Uslu

Fibromiyalji ağrısını durdurmak ve doğal olarak fibromiyalji tedavisine yardımcı olmak için ne yenmeli ve hangi gıdalardan kaçınılmalıdır.

İyi beslenme, birçok kronik durumu tedavi etmenin önemli bir parçası olmakla birlikte, fibromiyaljili insanlar diyetlerini değiştirerek semptomlarından sıklıkla belirgin bir şekilde azaltabilirler. Diyet ve fibromiyalji arasındaki bağlantı üzerinde çok az araştırma olsa da, sağlıklı beslenme, fibromiyalji hastalarının tedavisi için umut vericidir.

Fibromiyaljili herkes için işe yarayan tek bir "fibromiyalji diyeti" yoktur, ancak çoğu durumda bu hastalığa yardımcı olan - veya ağırlaştıran - bazı yiyecekler ve besin maddeleri vardır. Fibromiyalji sendromu, yaygın kas-iskelet sistemi ağrılarının yanı sıra yorgunluk, uyku bozukluğu, hafıza ve ruh hali sorunları gibi diğer semptomların olduğu bir hastalıktır.

Fibromiyalji ağrısını tetikleyebilecek gıdalardan kaçınmak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar gıdalar yemek, fibromiyalji semptomlarınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

1. Bitkisel besinlere ağırlık verin

Meyve ve sebzeler, fibromiyalji ağrısını hafifletebilecek antioksidan ve antienflamatuar bileşenlerle doludur. Fibromiyalji sendromunda yangısal değişiklikler olmasa da, hastalıkta sinirlerde ağrıya hassasiyeti artıran enflamatuar değişikliklerin olabileceği gösterilmiştir.

Aşırı kiloluysanız, mutlaka zayıflayın. Yüksek yağ oranı içeren etler, rafine tahıllar ve sağlıksız yağlar enflamasonu artırır. Kilo kaybı iltihabı azaltır ve kaslarınız ve eklemleriniz üzerindeki yükü azaltır.

2. Omega-3 alımınızı artırın

Fibromiyalji hastalarına, yağlı balık, ceviz ve keten tohumu dahil olmak üzere omega-3 yağ asitleri yönünden daha fazla yiyecekler tüketmeleri ağrıyı azaltabilir. Omega 3 yağ asitleri, bazı insanlarda iltihaplanmayı azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

3. Menünüzü renklendirin

Birçok sebze ve baharat, antienflamatuar etkilerle ilişkili bitkilerin ürettiği kimyasal bileşikler olan güçlü fitokimyasal kaynaklarıdır. Özellikle zerdeçal, kırmızı biber, karanfil, zencefil, kimyon, anason, rezene, fesleğen, biberiye ve sarımsak antienflamatuar etkili kimyasallar içerir.

4. Şekeri sınırlayın

Yüksek oranda şeker ve rafine edilmiş karbonhidratlar ile beslenmek (doymuş ve trans yağlar gibi) iltihaplanmaya neden olabilir. Ancak sadece tatlı ve beyaz ekmeği kullanmaktan kaçınmak sizi şekerden korumaz. Endüstriyel gıdalar, salata sosları, tropikal meyveler, asitli, gazlı içecekler, alkol içeren içecekler şeker yönünden zengin gıdalardır. Karbonhidratlar bizim kalori ihtiyacımızın yarısından fazlasını oluşturur. Basit ve rafine olanları değil kompleks ve işlenmemiş olanları tercih edin.

5. Gluten fibromiyalji ağrısını tetikleyebilir mi?

Fibromiyalji hastaları sıklıkla glütenle ilişkili bozukluklarla ilişkili semptomlarla benzer semptomlar yaşadıklarından, fibromiyalji hastalarının altta yatan bir gluten hassasiyetine sahip olabileceğinden şüphelenilmektedir. Gluteni hayatınızdan tamamen çıkaramasanız bile en azından azaltabilirsiniz.

6. Gıda hassasiyetini belirlemek için bir yiyecek günlüğü tutun

Fibromiyalji hastaları, bazen süt, çin tuzu (MSG), kafein veya suni tatlandırıcılar gibi bazı yiyecek veya içeriklerini yediklerinde fibromiyalji semptomlarının kötüleştiğinin farkına varırlar. Tetikleyici gıdaları belirlemek için, birkaç hafta boyunca bir yiyecek günlüğü tutun ve her yemekten ve atıştırmadan sonra ne hissettiğinizi not edin. Bununla birlikte, fibromiyalji semptomlarının belirli bir yiyeceği yemekten ortaya çıkmasının bir gün kadar sürebileceğini unutmayın.

7. Doktorunuza takviyeleri sorun

Birçok fibromiyalji hastasında D vitamini ve magnezyum seviyesi düşüktür. Yeterince magnezyum alamıyorsanız, bu durum yorgunluğunuzu daha da kötüleştirebilir çünkü magnezyum enerji üretiminde önemli bir rol oynar.