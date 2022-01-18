Prof. Dr. Turan Uslu

Bursit nedir?

Bursit, eklemlerinizin etrafındaki kemikleri, tendonları ve kasları saran yastık şeklindeki küçük, jöle benzeri kesecikleri (bursalar) etkileyen rahatsız edici bir durumdur. Bursa keseleri az miktarda sıvı içerir ve kemiklerin arasında yer alır ve sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için yastık görevi görür.

Bursit, sıklıkla tekrarlayan hareketler yapan eklemlerde görülür. Omuz, diz, kalça, dirsek ve ayak bileği eklemlerinde sık görülür.

Kalça bursitine neler sebep olur? Kalça bursitinin sebepleri şunlar olabilir:

• Tekrarlayan hareketler (yokuş ve/veya merdivenlerden yukarı ve aşağı çıkmalar, koşmalar)

• Kas güçsüzlüğü ve dengesizliği

• Yanlış duruş

• Doğrudan travma (çarpmalar ve/veya kalçanın yan tarafına düşme)

• Her bir bacağın uzunluğundaki farklılıklar

• Kalça ameliyatı veya protezi sonrası

• Kalçadaki kemik çıkıntıları

• Enfeksiyonlar (nadir)

• Romatoid artrit, gut, sedef hastalığı veya tiroid hastalığı gibi hastalıklar

• Kalça bölgesindeki bursayı ovuşturan ve tahrişe neden olan kaslar veya tendonlar

Kalça bursitinin belirtileri nelerdir?

Bursitin ana semptomu ağrıdır. Bu rahatsızlıktan şikâyetçiyseniz, büyük ihtimalle kalçanızda ağrı hissedersiniz ve aşağıdaki durumlarla karşılaşabilirsiniz:

• Kalçanın dış tarafında, uylukta, kalçada veya bacağın dış tarafında ağrı

• Kalçanızın dış tarafına parmaklarınızla bastırdığınızda ağrı

• Etkilenen kalçanın üzerine yatarken ve uzanırken ağrı

• Merdiven çıkarken ağrı

• Alçak bir sandalye veya araba koltuğu gibi yerlerde otururken ve kalkarken artan ağrı

• Yürürken veya koşarken ağrı olması

• Bacağı yana kaldırırken ağrı olması

• Bacak bacak üstüne atarak otururken ağrı

Kalça bursit tedavisi

Amerikan Kalça Enstitüsü, trokanterik bursit teşhisi konulan kalça yan tarafında ağrısı olan hastaların, birçok vakada nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroid enjeksiyonları ve fizik tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilirken, önemli sayıda hastanın ağrı ve fonksiyonel sınırlamalara sahip olmaya devam ettiğini göstermiştir. PRP tedavisi kalça bursiti olan hastalarda nispeten yeni ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Kalça bursitinden ağrı çekenlere PRP tedavisi nasıl yardımcı olabilir?

Kronik kalça bursiti, yaygın ancak başarılı bir şekilde tedavi edilmesi zor bir durumdur. AAOS (Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi) 2014 yılındaki Toplantısı'nda PRP nin şiddetli "kronik kalça bursitinde kortizondan Daha Etkili" olduğunu gösteren bir çalışma sunuldu. Çalışmada, şiddetli kronik kalça (trokanterik) bursiti olan hastalarda PRP ve kortizon enjeksiyonlarının sonuçlarını karşılaştırdı ve sonuçlar, şiddetli kronik kalça bursitinin tedavisi için PRP enjeksiyonlarının kortizon enjeksiyonlarından daha etkili ve kalıcı olduğunu göstermiştir.

Başka bir çalışmada, bursit için PRP tedavisinde "enjeksiyondan sonraki ilk 3 ayda iyileşme gözlenmiştir. Hastalar tedaviden 12 ay sonrasına kadar takip edildiğinde de önemli gelişme kaydedildi. PRP enjeksiyonlarının bursit tedavisinde faydalı ve uzun süreli etkileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kalça bursiti ve diğer bursitler için Plateletten Zengin Plasma (PRP) enjeksiyonlarını kullanıyoruz. PRP tedavisi bir çok yumuşak doku sorununda olduğu gibi kalça bursiti tedavisinde de etkili ve güvenli bir yöntemdir.

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