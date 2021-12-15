Prof. Dr. Vefik Arıca

Çocuklarda zeka gelişiminde genetik çok önemli ancak çalışmalar göstermiştir ki genetik faktörler dışında alınabilecek bir takım öneriler çocuğun zeka gelişimine katkı sunabilir. Çocukların zeka gelişiminde anne ve babanın genetiği dışında ebeveynin tutumu, davranışları, ilgisi ve sevgisi çok önemlidir.

DOĞUM ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Hamilelik boyunca annenin yediği içtiği besinler önem arz etmektedir. Ancak artık sadece annenin hamileliğinde değil, hamile kalmadan önce de beslenme alışkanlığı büyük önem taşıyor. Annenin dengeli ve yeterli beslenmesi, gerekli vitaminleri alması bebeğin beyin, merkezi sinir sistemi gelişiminde oldukça etkili etkenlerin başında geliyor.

HAMİLELİK ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hamilelik süresince beslenmeye dikkat etmek ve ayına göre egzersiz yapmak bebeğe giden kan akımını artıracağı için zeka gelişiminde etkili olacaktır. Ayrıca hamilelikte düzenli kadın doğum hekimi tarafından kontrollerin yapılması, çocuğun zekasını direkt etkileyebilecek olası hastalıkların tespiti ve gerekli müdahaleler için büyük bir öneme sahiptir.

VÜCUT SAĞLIĞINI KORUMAK

Beyin gelişiminin sağlanabilmesi için öncelikle vücut sağlığının iyi durumda olması gerekmektedir. Bu nedenle çocuğun bulunduğu çevresel şartlar, geçirilen sık enfeksiyonlar, uygunsuz beslenme beden sağlığını yanında beyin sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir.

GENETİK YATKINLIK

Anne ve babanın zekasının iyi olması çocuklarının da çok iyi bir zeka seviyesinde olacağı anlamına gelmeyebilir. Bunun için gerekli genetik potansiyelinin açığa çıkarılması ve eğitilmesi önemlidir.

DOĞAL BESİNLERLE BESLENME

Hazır gıda ve fastfoodların içerisinde bulunan bazı yağlar ve katkı maddeleri, vücut sağlığını olumsuz etkilediği gibi beyin sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

ANNE SÜTÜ

Bebeklik döneminde ilk ay sadece anne sütü ve devamında 2 yaşına kadar karışık beslenme ile anne sütüne devam edilmesi çocuğun zekasında ve IQ artışında olumlu etkileri bulunmaktadır.

ÇOCUĞUNUZU BELİRLİ BİR YAŞA KADAR TELEFON, TABLET İLE BULUŞTURMAYIN

Çocuk erken yaşta telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik araçlar ile tanıştığı zaman sosyal ilişkilerde sıkıntı çektiği farklı bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

SEVGİ VE İLGİ

Çocuğun motivasyonu, yetenekleri konusunda desteklenmesi ve gereken ilgi gösterilmesi çok önemlidir. Özellikle çocuğun ilerleyen dönemlerdeki zeka gelişimi ve ruhsal problemleri çözmesi açısından ebeveyn mutlaka yakın ilgisini ve şefkatini göstermelidir. Bebeğin ilk doğduğu anda anne babadan aldığı sevgi, sonrasında yakın çevrenin verdiği sevgi, çocukta da sevgi duygusunun gelişmesini sağlıyor. Pozitif gelişimin göstergesi olan bu durum, zekayı direkt geliştiren parametrelerden biri.