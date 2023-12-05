Prof. Dr. Vefik Arıca

Beyaz Akciğer hastalığı ABD ve Çin sonrasında Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlanmasıyla yeni salgın paniği başladı. Beyaz akciğer sendromu, akciğerlerin ani bir şekilde iltihaplanması sonucu oluşan ve hayati organlara yeterli oksijen gitmeyen ciddi bir durumdur.

Beyaz Akciğer hastalığı özellikle çocuk yaş grubu dediğimiz 7 yaş altı çocuklarda görülmekle birlikte 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik rahatsızlığı olanlarda, bağışıklığı düşük olan kişilerde ölüme yol açabilmektedir.

Beyaz Akciğer Sendromu, "Mycoplasma Pneumoniae" adı verilen bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu, akciğerlerde ciddi iltihaplanmalara yol açarak solunum yetmezliğine ve ölümlere yol açabilen bir zatürre türüdür. Zatürre, hava keselerini etkileyen iltihaplı bir akciğer hastalığıdır.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, balgamlı öksürük, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı ve iştahsızlık yer alır.

Son 4 yıl boyunca mikoplazma enfeksiyonlarının sayısı son derece az görüldü. Bu nedenle bağışıklık kazanmamış bir grup çocuk olduğu için, bu kış ayında ağır akciğer enfeksiyonları ve tedaviye dirençli hatta ölüme yol açabilen beyaz akciğer sendromu görülebilir.

ZATÜRREYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Zatürre (pnömoni), akciğer dokusunun enfeksiyonu sonucu oluşan bir hastalıktır. Zatürreden korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Aşı: Zatürreye neden olabilen bazı mikrobiyal ajanlara karşı aşılar mevcuttur. İnfluenza (grip) ve pnömokok aşıları, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için önemlidir.

El Yıkamak: Elleri su ve sabunla düzenli olarak yıkamak, mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek: Dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sigara ve Alkol Tüketmemek: Sigara ve alkol kullanımı akciğer sağlığını olumsuz etkiler.

Hasta Kişilerle Temastan Kaçınmak: Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sahip kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.

Kişisel Hijyen Kurallarına Uymak: Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatmak ve tek kullanımlık mendiller kullanmak enfeksiyonların yayılmasını engeller.

Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması.

Bu önlemler, zatürre riskini tamamen ortadan kaldırmayabilir, ancak riski azaltmada önemli bir rol oynarlar.

Ülkemizde böyle bir bir salgından söz etmek mümkün değildir. Ancak dünya genelinde uluslararası önlemler alınması durumunda ülkemizde bu durum görülmeyebilir.