Samet Zili

2022'ye sayılı gün kaldı... Yeni bir yıl pek çok kişi için değişimi, dönüşümü, hayatlarında yeni bir sayfa açmayı temsil eder. Çoğu insan şu iki kategoriden birine girer: Her yılın başlangıcından önce bir dizi hedef hazırlama fırsatından hoşlananlar ve 1 Ocak'ın diğer herhangi bir günden hiçbir farkı olmadığını düşünenler...



Siz belki de ortalarda bir yerdesiniz ama kişisel bir yenilenme fikrini de seviyorsunuz... O halde size büyük bir yaşam tarzı değişikliğine gitmeden de yeni yılı yenilenerek karşılamanın bir yolu olduğunu söyleyeyim: Saçınızı değiştirmek!

SICAK KAHVELER, ROMANTİK BAKIRLAR







Peki saçlarla ilgili yeni trendleri öğrenmeye hazır mısınız? Evet, 2022 trendleri belli oldu! Bu yıl sıcak kahveler, karamel tonu balyajlar, derin ve romantik bakırlar yükselen trendler. Yoğun bakır arasına atılmış bebek sarısı balyajlar da saçında farklılık ve yenilik arayanların favorisi olacak.

İngiltere'de yeni yılın sürpriz trendi ise; lavanta rengi ve çilek pembesi balyajlar. Bunların Londra'da şimdiden çok moda olduğunu söyleyebilirim.

Saçlarıyla fark yaratmak isteyenlere, bütün gözleri üzerlerine çevirecek bu sıra dışı renkleri denemelerini öneririm.







DOĞALLIĞIN MODASI GEÇMİYOR



Renklerden söz ettik, gelelim saç şekillerine... Pandemi döneminde evde kalmamızla birlikte hayatın her alanında olduğu gibi saçlarımızda da doğallığa yönelmiştik. Doğal görünümlü saçların 2022'de de revaçta olacağını söylemeliyim. Saçları dalgalı ve kıvırcık olanlar bu konuda çok şanslı.

Çünkü havalı dağınıklığın sefasını bu yıl da sürecekler, saçlarını düzleştirmeye gerek duymayacaklar. Fazla uğraş ve bakım istemeyen kısa saç modellerini 2022'de de görmeye devam edeceğiz. Pandemide kuaförlere kısıtlama getirildiğinden pek çok kişi kısa bob kesimleri tercih etmişti.

2022'de devam edecek bir başka trendin de bob kesimler olduğunu belirterek yazımı noktalıyorum.



İster kesimini değiştirin, ister rengini fark etmez; yorgun bir yıla veda ederken saçlarınızda yapacağınız bir değişiklik, size ihtiyaç duyduğunuz yenilik enerjisini verecek, emin olun.