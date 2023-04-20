Şef Neva Songül Yılmaz

Tatlısız hayat çok tatsız değil mi ?

Evet öyle. Tatlı sevmeyen çok az insan vardır diye düşünüyorum. Şekerli yiyecekler serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için vücudumuzda keyif verici işlev görüyor. Bu yüzden kutlamalarda, bayramlarda hep başrolde tatlılar var. Ancak bu geçici bir mutluluk hissi. Çünkü sonrası sağlığımıza verdiği zararlar sebebiyle mutsuzluk. İlk aklımıza gelen kilo almak olsa da artık hepimizin bildiği gibi bir çok hastalığın beslendiği başlıca kaynak maalesef şeker ve hazır gıdalardaki katkı maddeleri. Sağlıklı beslenme ile ilgili bir çok gıda çeşidi ve beslenme yöntemi tartışma konusu olsa da, rafine şeker ve işlenmiş gıdaların sağlığa zararları konusunda bütün referanslar mutabık kalmış durumdalar. Yani şeker çok zararlı.

Peki ne yapacağız. Her yerde çeşit çeşit tatlılar önümüze hazır sunuluyorken, her tarif veren mecrada karşımıza durmadan 'un, yağ, şeker' üçlüsü çıkıyorken hayatın koşturmacası zaten bizi yoruyor bir de buna mı kafamızı yoralım' diyerek ilk önce sağlıklı beslenmek çabamızdan mı vazgeçeceğiz.

Tabii ki hayır. Mümkün olduğunca şekeri ve hazır gıdaları azaltıp, ulaşılabilir malzemeler ve kolaylıkla yapılabilecek tariflerle hem lezzetli tatlılardan hem de sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyeceğiz.

Lezzet olarak bildiğimiz brownie tarifleriyle aynı diyemem çünkü çok daha fazlası :) İçerik olarak sağlıklı ve besleyici bu tarifimi mutlaka denemelisiniz.

Dut kurusunu hiç düşündünüz mü? O aslında hem unumuz hem de şekerimiz..

Dut kurusu antioksidan kaynağı olarak bilinir. Günde bir avuç kadar dut kurusu tüketmek vücut direncinizi artırır. Ek olarak dut kurusu metabolizma hızınızı artırarak kilo vermenize yardımcı olur. Vücuttan ödem atılmasını da sağlayan dut kurusu, bu sebeplerle diyet listelerinde sıklıkla önerilir.

Bu tarifim hem olgunlaşmış muzlar, hem hindistan cevizi yağı hem de dut kurusuyla sağlık ve şifa, lezzetiyle moral ve motivasyon kaynağıdır.

Gelelim hem sağlıklı, hem çok tatlı şahane tarifimize;



Malzemeler:

3 yumurta

1 çorba kasesi mutfak robotunda öğütülmüş dut kurusu

1 çorba kasesi hindistan cevizi ( toz halinde )

1 çay bardağı yulaf ( inceltilmiş )

1 kavanoz 300ml hindistan cevizi yağı

5-6 tane olgunlaşmış muz ( hafif kararmışlar da kullanılır )

3 çorba kaşığı kakao

80-100 gr kadar parçalanmış bitter çikolata

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Tarifi yapmaya başlamadan önce, malzemelerimizi hazırlarken Hindistan cevizi yağımızı derin bir kaptaki kaynar suyun içinde kendi kavanozu ile bekleterek eriyip akışkan hale gelmesini sağlayalım.

Üç yumurta ve dut kurusunu iyice mikserle çırpıyoruz.

Bir çatal yardımıyla kabaca ezdiğimiz muzlarımızı karışıma ekliyoruz.

Muzlarımız olgunlaşmış ve yumuşak olduğu için mikserle çırptığımızda kısa sürede homojen bir hal alacaktır.

Akışkan hale getirdiğimiz hindistan cevizi yağımızı karışıma ekleyerek bir dakika kadar çırpmaya devam ediyoruz.

Son aşamada kalan bütün malzemeleri karışıma ekleyip 2-3 dakika mikserle malzemelerin hepsinin iyice karışmasını sağlıyoruz.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında tercihen fırının fanlı ayarında 30 dakika pişiriyoruz.

Fırından çıktığında dağılacakmış gibi durması sizi telaşlandırmasın. Hindistan cevizi yağı sayesinde soğuduğunda un kullanarak yaptığınız keklerdeki formuna kavuşacaktır.

Eğer mümkünse fırının tel rafı gibi bir tel kullanarak browni kekinizi ters çevirerek altının ve üstünün hava alarak soğumasını sağlayın.

Şimdiden yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.