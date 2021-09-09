Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Uyku düzensizliği kilo almamıza neden olur mu?

Uyku düzensizliği kilo almamıza neden olur mu?

Uyku düzensizliği kilo almamıza neden olur mu?

Kilo alımının elbette öncelikle fizyolojik ve psikolojik tarafları önemli ancak kilo kontrolü sağlarken uyku faktörünü çoğu zaman göz önünde bulundurmamak da ideal kilomuza kavuşmanın önünde bir engel sayılabilir.

Yetersiz uykunun vücut üzerinde birçok farklı etkiler yarattığını, bunların da kilo almaya neden olduğunu kanıtlayan pek çok yayın mevcuttur.

Yetersiz uyku, beynimize doyma sinyalini gönderen "Leptin Hormonu" seviyesinde düşmeye neden oluyor. Bu hormonun seviyesindeki düşüklük de gün içinde beyne aç olmasak dahi yemek yeme sinyali göndererek daha fazla yemek yemeye ve kilo alımına neden oluyor.

Benzer şekilde uyku bozukluğu, "Ghrelin Hormonu" nun seviyesinde de dengesizliğe neden olur. Ghrelin beyin üzerinde etkilidir, iştahı ve yemek yeme arzusunu arttıran bir rol üstlenir. Düzensiz uyku rutini olan kişilerde Ghrelin Hormonu artışına bağlı olarak iştah da beraberinde artar.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi ( The American Journal of Clinical Nutrition ) da yayınlanmış bir çalışmaya göre, günlük 4 saatten az uyuyan kadınların yeterli uyuyanlara göre 300 kalori daha fazla yemek yediği ve diğer güne yaklaşık 21 gramdan fazla yağ ile başladığı gösterilmiştir. Bu durum da uzun vadede kilo artışı İle ilişkilendirilmiştir.

KADINLARIN ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA UYUMASI GEREKİYOR

Amerika'da yapılan bir başka araştırmaya göre uyku-kilo ilişkisi, kadınlar arasında çok daha belirgin ve çok daha fazla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu çalışmaya göre kadınların erkeklere göre daha uzun süre uyuması gerekiyor ki yaptıkları diyet programlarıyla daha kolay kilo verebilsinler.

MUTSUZLUK VE STRES OBEZİTE NEDENİ

Mutsuz ve Stresli olduğu dönemlerde kendini yemeğe verdiğini söyleyenleri duymuşsunuzdur; Dolaylı olarak bu durumun da nedeni uyku bozukluğundan geçiyor olabilir. Zira yorgun ve uykusuz olduğunuz zaman stresle de iyi bir şekilde başa çıkamazsınız. Aklınızı meşgul,sizi mutsuz eden bir sorun varken, gece uykunuz kalitesizleşiyor ve sık sık bölünüyorsa, uyku süreniz kısalıyorsa; Tokluk hissi sağlayan Leptin Hormonunuzun seviyesi düştüğünden stresli döneminizde gün içinde daha aç hissederek kendinizi yemeğe yönelmiş buluyor olabilirsiniz .

Ayrıca Uykusuzluk gibi vücutta stres yaratan bazı durumlar, "Kortizon Hormonu" seviyesini yükselterek, iştahın artmasına neden oluyor.

YETERSİZ UYKU ŞEKER HASTALIĞINA DA DAVETİYE ÇIKARTIYO

Yetersiz uyku, vücudumuzun insülin direncinin artmasına ve şeker metabolizmamızın bozulmasına yol açıyor. İnsülin direncinin artması, daha fazla insülin salgılamaya yöneltip, kanda varolan şeker oranımızı arttırıyor. Bu durum pankreastan daha fazla insülin sentezlenmesini tetikleyip devamında Tip-2 diyabet hastası olmaya neden olabiliyor. Salgılanan bu yüksek miktardaki insülin de özellikle göbek bölgesinde yağlanmaya neden oluyor.

Yapılan çalışmalar, günde 5 saatten daha az uyuyan kişilerin Şeker Hastalığına yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma da İnsülin Direnci ile Uyku Apnesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Uyku Apnesi, uyku esnasında solunumun, nefes alıp vermenin belli süre durması ve beraberinde kişinin sık sık uyanmasına ve kalitesiz uyku İle sonuçlanan bir sorundur.

Bu araştırma göstermiştir ki uyku apnesi yaşayan bu kişilerin tip 2 diyabet için yatkınlığı artmaktadır.

Bir kısır döngü olarak uyku apnesi, uyku bozukluğuna sebep olup gün içinde daha fazla yemeyi tetikliyor; kişi daha kilolu olduğunda da gece uykuları bozulup daha kalitesiz uyuyor. Bu durum kişileri diyabete yatkın hale getirirken, insülin direnci artışı da kilo alımına neden oluyor.

Yapılan bu araştırmalar ile de ortaya konduğu gibi az uyumak, hormonal dengeyi alt üst ediyor. Kişiyi sürekli yemek yemeye itiyor, obeziteye davetiye çıkarıyor. Ayrıca kalitesiz bir uykunun devamındaki günde kişinin yorgun hissedip daha az hareket etmesi ve egzersiz için de enerjisinin olmaması bu düşünceyi ve kilo artışını destekleyen nitelikte bir faktördür.