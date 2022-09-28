Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımız yaz tatilinden daha farklı bir beslenme düzenine geçti. Ebeveynler olarak çocuğumuzun beslenmesini 3 aşamada planlamak önemli. Bunlar: 1- Uyandığı saat itibariyle okul öncesi süreçte beslenme, 2- Okulda beslenme, 3-Okul sonrası ile yatana kadar süreçte beslenme.

OKULDAN AÇ ÇIKAN ÇOCUĞUN BESLENMESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Anne ve babanın da işten geç gelmesi veya yorgun olması nedeni ile okuldan gelen ve akşam yemeğine kadar bekleyemeyen çocuğun beslenmesi göz ardı edilebiliyor. Buradaki küçücük bir durumsal yanlış zaman içerisinde çocuğun alışkanlığı ve davranışı haline gelebiliyor.

Okuldan yorgun ve aç gelen çocuğun enerjisi düşüktür ve hemen bir şey yemek ister. Anne babanın evde olmamasını veya beslenmesinin düşünülmemiş olmasını fırsat bilen çocuk, günün yorgunluğu ile daha kolay tüketebileceği besinlere yönelir. Bu besinler de maalesef büyük çoğunlukla abur cubur olur. Bu nedenle okuldan sonra çocuklara bir ara öğün düzenlemek yararlı olacaktır.

OKULDAN EVE GELİNCE NASIL BİR ARA ÖĞÜN VERELİM?

Bu ara öğünü planlarken birçok bilgiye sahip olmalısınız ki çocuğunuzun tam olarak miktar ve içerik bakımından besinsel ihtiyaçları karşılanabilsin. Cevabını bilmeniz gereken bazı sorular şöyle: Çocuğunuzun öğlen yemeği saat kaçta servis ediliyor? Öğle yemeğinde neler seçiyor ve ne kadar yiyor? Gün içerisinde beden eğitimi, yüzme gibi fiziksel aktivite dersleri var mıydı? Okul sonrası programlarda ara öğün servis ediliyorsa o gün ne vardı? Bu gibi soruların cevapları ile ara öğünün miktarını belirlerken; öğlen yemeği ne içerikte çıkıyor? Salata, ayran veya süt bulunuyor mu? Çorba var mı? Ekmek tüketiliyor mu? Her gün mutlaka çıkan şeyler var mı, neler? Gibi soruların cevapları ile de içeriği belirleyebilirsiniz.

OKULDAN EVE GELEN ÇOCUKLAR İÇİN VERİLEBİLECEK ARA ÖĞÜN ALTERNATİFLERİ

Evde yapılmış tam buğdaylı meyveli kek ve süt

Kurutulmuş elma, incir ve süt

Otlu, sebzeli yağsız gözleme ve ayran

Sade Kefir ve mevsim meyveleri

Sade kefirin içerisine mevsim meyveleri ile blender

Muzu ezip içerisine yulaf koyup püre

Mevsim meyveleri blenderden geçirilip içecek ve kuru meyve

Kuru meyveler ve yanında ceviz, fındık gibi kuruyemişler

Okuldan aç gelen çocuk ile beslenmesini birlikte planlayın.

Okul sonrası evde sağlıklı beslenme düzenine devam edilmesi gerekir; bu sistemin çocuğun keyifle ve ilgiyle uygulaması sağlanmalıdır. Çocuğunuzla, ara öğünde neler yemek istediği hakkında konuşabilirsiniz; menülerini sizin yönlendirmeniz ile kendisi seçebilir. Birlikte çeşitli ara öğünler hazırlayabilirsiniz. Market alışverişini birlikte yapabilirsiniz. Bu sayede hem etiket okuma becerisi kazanırken; hem de birlikte bir aktivite yapmak yararlı olabilir.

OKULDA EKSİK KALAN BESİN GRUPLARI EVE GELDİKTEN SONRA TAMAMLANMALIDIR

Çocuklar ve ebeveynler sağlıklı tabak modeline göre beslenmelerini düzenlemeleri gerekir. Gün içerisinde okulda çocuğumuz sağlıklı ve yeterli bir menü tüketememişse eksikler giderilmelidir. Özellikle de sebze, meyve ve protein tüketimi okul saatlerinde sınırlı kalmaktadır. Eksik ihtiyaçlar araöğünler ve akşam yemeği ile karşılanmalıdır.

SU TÜKETİMİ UNUTULMAMALI

Çocuklar yeterli su içmeleri konusunda bilgilendirilmelidir. Okulda su içmeyi unutan veya yeterli su içmeyen çocuğun sıvı ihtiyacı evde karşılanmalıdır. Günde yaklaşık 6-8 su bardağı su içmek iyi bir hedeftir. Sıvı ihtiyacını asitli içecekler, meyve suyu gibi enerji değeri yüksek ve besleyici olmayan içeceklerle karşılamamalıdır.