Uzm.Klin.Psk. Merve Tokgöz

Bugünlerde yaşanan afet dolayısıyla çoğumuz yoğun bir endişe hissediyoruz. Bu nedenle kimi zaman sıkışıp kalmış hissediyor ve ne yapmamız gerektiği konusunda kafamız karışık. Yaşanan, şahit olunan acı bu kadar derinken ihtiyaçlarımızı anlamayı ve karşılamayı kendimize hak dahi göremiyoruz. Ancak bu yıkım sonucunda yeni bir yaşam inşa etmemiz için hem bireysel hem de toplum olarak iyileşmeye yavaş yavaş da olsa izin vermemiz gerekiyor. Ruhunuzu onarmaya yardımcı olacak bir tekniği sizinle paylaşmak istiyorum. "5 Duyu Aracılığıyla Anda Kalma Egzersizi" böyle zorlu zamanlar için zihnimize mola vermenin bir yolu. Bu egzersizi günde en az 1 kez yapmayı alışkanlık haline getirerek kendinize yardım etmeye başlayabilirsiniz.

Üzgün olduğunuzda, stresle başa çıkma yollarına sahip olmak önemlidir. Stresi azaltmanın birçok yolu vardır ve bunlar arasında "kendini yatıştırma" dediğimiz beceri veya teknikler vardır. Bunlar, nerede olursanız olun ve başka birinin yardımı olmadan yapabileceğiniz, zihninize ve bedeninize sükunet getirebilecek basit tekniklerdir.

Stresli zamanlarda bize en iyi gelen şeylerden biri duyularımız aracılığıyla içinde bulunduğumuz ana gelmektir. Bunu yapmak, beynimize "şimdi ve burada güvendeyim" sinyalini gönderir ve sinir sistemimiz yatışmaya başlar. Fazla endişenin yol açtığı kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi bedensel semptomlar normale döner.

5 DUYU ARACILIĞIYLA ANDA KALMA EGZERSİZİ

Beş duyu egzersizi, zorlu anlarda, zihnimiz endişeli düşünceler arasında gezinirken şimdiki ana geri dönmeyi ve düşüncelerimizden uzaklaşmayı kolaylaştıran bir egzersizdir.

Öyleyse başlayalım. Dik oturun, ellerinizi bacaklarınızın üzerine koyun. Sonra burnunuzdan uzun, yavaş ve derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. Ardından, şu adımları izleyin;

2-ETRAFINDA GÖREBİLDİĞİN 5 NESNEYİ FARK ET

Belki bir kuş, belki bir kalem, belki tavanda bir nokta. Büyük veya küçük gördüğün 5 şey.

3-DUYABİLDİĞİN 4 FARKLI SESİ FARK ET

Dışarıdan gelen sesleri duymaya çalış. Korna sesi, müzik, köpek havlaması ya da duyabildiğin sesler her neyse 4 tanesini listele.

4-ALDIĞIN 3 FARKLI KOKUYU FARK ET

Eğer bulunduğun yerden herhangi bir koku burnuna gelmiyorsa koku veren nesnelerin yanına yürüyebilirsin.

5-TEMAS ETTİĞİN 2 FARKLI YÜZEYİ FARK ET

Saçın, ellerin, temas ettiğin zemin, pantolonunun dokusu, ayakkabılarının verdiği his gibi hissettiğin 2 şeyi listele.

6-TADINI ALABİLDİĞİN BİR ŞEYİ FARK ET

Biraz önce içtiğin kahvenin tadı. Ağzında tam şu an neyin tadı var?

Bu egzersiz nefesinizi yavaşlatan ve kalp atış hızınızı düşüren ve aynı zamanda vücudunuza bir sorun olmadığını bildirerek rahatlama şansı veren kısa, basit bir mindfulness uygulamasıdır. Tamamlanması uzun sürmez, bu nedenle herkes günlük hayatında bu uygulamaya zaman ayırabilir. Sadece günün yaklaşık 3 dakikasını yalnız geçirebileceğiniz sessiz bir yer bulun. Bu teknik, yarışan bir zihni rahatlatmak için günlük rutininizin bir parçası haline gelebilir.