Uzm.Klin.Psk. Merve Tokgöz

İçe dönükler, yalnızlıktan ve yalnız sessiz zaman geçirmekten zevk alma eğilimindedir. Sosyal ilgi odağı olmamayı tercih ederler. İnsanlar genel olarak onları utangaç olarak tanımlarlar. İçedönüklük, utangaçlık ve sosyal kaygı arasında büyük bir fark olduğunu bilmek gerekir.

İÇE DÖNÜK OLUP OLMADIĞINIZI TEST EDİN

İnsanların yanında olmak bana yorucu hissettiriyor. Dışarı çıkmak için genelde arkadaşlarımın ısrarı gerekir. Bir takımın parçası olarak çalışmaktansa tek çalışmayı tercih ederim. Benim için mükemmel buluşma evde film izlemektir. Toplantı ve toplu buluşmalar sonrasında kendimi gergin hissederim. Bir sorun çıktığında kendim çözmeye çalışırım. İnsanlar sizi iyi bir dinleyici olarak tanımlar. Yeni insanlarla tanışmak benim için zordur. Konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ederim. Çok iyi gözlem yaparım. Sessiz, dingin ve loş ortamlarda enerjik hissederim Yaşam hikayemi ve hissettiklerimi yalnızca seçtiğim birkaç kişiyle paylaşırım.

Bu ifadelerin 4'ünden fazlasına "Evet" dediyseniz sonuçlar sizin içe dönük biri olduğunuzu gösteriyor.

Utangaç kişilerin diğerleri tarafından olumsuz değerlendirilme korkusu vardır ve bundan dolayı sosyal ortamlardan kaçınırlar (sosyal kaygının daha hafif bir biçimidir). İçedönük kişiler insanlarla vakit geçirdikten sonra enerjilerini geri kazanmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. İçedönükler yalnız olmayı severler, utangaçlar insanların onlar hakkında olumsuz düşünmelerinden endişe duydukları için kendilerini yalnızlaştırırlar.

İçe dönük bir kişilikseniz muhtemelen yalnız, küçük bir grup yakın arkadaş veya aile ile vakit geçirmeyi tercih ediyorsunuzdur. Partiler, toplantılar gibi yoğun sosyal etkinliklerden hoşlanmayabilir ve iyi tanımadığınız insanlarla çok fazla zaman geçirdikten sonra genellikle bitkin hissedebilirsiniz.

İçe dönüklük, dış uyaran kaynaklarından ziyade içsel duygulara odaklanma ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Dış dünyada olanlardansa duygulara ve ruh hallerine daha fazla odaklanırlar. İçedönükler, kendilerinin farkındadırlar, insanları ve durumları gözlemlemekten zevk alırlar ve bağımsızlığı teşvik eden kariyerlere ilgi duyarlar. İçedönükler yalnız olmayı severler.

İÇE DÖNÜK KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Çok gözlemcidirler ve olayları derinlemesine inceleme eğilimleri vardır. Yalnız zaman geçirmek için can atarlar. Düşüncelerini konuşmak yerine içsel olarak irdelemeyi tercih ederler. Kendilerine dair bilgileri yalnızca seçilmiş birkaç kişiyle paylaşırlar. Konuşmak yerine yazmayı, mesajlaşmayı ve diğer yazılı iletişim biçimlerini tercih ederler. İnsan topluluklarına maruz kaldıktan sonra bitkin hissederler. Sessiz ortamlarda huzurlu ve enerjik hissederler Kökleşmiş küçük bir yakın arkadaş çevreleri vardır. Harika dinleyicilerdir ve insanları derinlemesine tanırlar. Havadan sudan konuşmak yerine anlamlı konular üzerine zaman harcamayı severler.

İÇE DÖNÜKLER HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

UTANGAÇ DEĞİLLER

İçedönükler konuşmadan önce düşünmeyi tercih ederler. Genellikle çok fazla gevezelik veya havadan sudan sohbetten hoşlanmazlar. Sohbete girmeden önce bir kişiyi daha yakından tanımayı tercih ederler. Bu nedenle, sessiz ve içine kapanık birini fark ettiğinizde, onun utangaç olduğunu düşünmek yerine içe dönük bir karakter olduğunu düşünebilirsiniz.

ÖZGÜVENLERİ DÜŞÜK DEĞİL

İçedönüklerle ilgili bir başka yanılgı da düşük özgüvenli olduklarıdır. Aslında bu kişilerin özgüven sorunları yoktur, gösterdikleri tutumlar bir yaşam tercihidir.

HER DAİM YALNIZLIĞI SEVMİYORLAR

İçedönüklerin enerjilerini geri kazanmak için her gün biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duysalar da bu her zaman yalnız kalmak istedikleri anlamına gelmez. Özellikle iyi tanıdıkları insanlarla vakit geçirmekten hoşlanırlar. İçe dönük kişiliğe sahip kişiler, sosyalleşirken harcadıkları enerjiyi atmak ve yeniden kazanmak için dönemsel olarak yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar.

İNSANLARDAN NEFRET ETMİYORLAR

İçe dönük insanlar insan düşmanı değildir. Aslında, insanlarla çok ilgilenirler; çok fazla konuşmaktan ve sosyalleşmekten, özellikle de gereksiz olduğunu düşündükleri şeylerin konuşulmasından hoşlanmazlar.

İÇE DÖNÜKLÜK DÜZELTİLMESİ GEREKEN BİR ŞEY DEĞİL

Aşırı utangaçlık ve sosyal kaygı, özellikle günlük yaşamda önemli bir sıkıntıya veya bozulmaya neden oluyorsa, ele alınması gereken bir sorundur. Fakat içe dönük mizaç yapısının dışadönüklere dönüştürülmesine gerek yoktur. Çünkü, utangaçlık ve sosyal fobinin aksine burada bir zorlantı yoktur, kişi yalnızlıktan keyif alır.