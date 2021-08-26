Kuru Fasulye Tarifi - Etsiz, Etsiz Kuru Fasulye Yemeği Tarifi

AŞÇININ NOTU

Kuru fasulye yemeği aklınıza estiği anda bir anda yapılabilen bir yemek değildir. Fasulyelerinizi akşamdan ıslayıp sonraki gibi pişirmeniz gerekir. Eğer etli kuru fasulye yapacaksanız etin iyice kavrulması gerekmektedir. Fasulyeleri pişirme süreniz fasulyenin tazeliğine bağlıdır. Taze olmayan bir fasulyeyi belirttiğimiz pişirme süresinden daha fazla da pişirebilirsiniz. Yarım saatte bir pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.