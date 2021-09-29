İstiridye mantarı tarifi: İstiridye mantarı nasıl yapılır, pişirilir?

İstiridye mantarı tarifi, sıklıkla internette aratılan yemek tariflerinden bir tanesidir. Oldukça lezzetli ve kolay yapıldığı için, istiridye mantarı nasıl yapılır sorusu, bu yemeği menüsüne eklemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İstiridye mantarı yapılışı ve istiridye mantarı nasıl pişirilir öğrenmek için yazımızı dikkatlice okuyunuz. Lezzet olarak et soteye oldukça yakın görülen istiridye mantar sote de bu mantar türünün kullanıldığı yemeklerdendir. İşte istiridye mantarı tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:18
  • 2 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • Yarım kilo iri doğranmış istiridye mantarı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • 4 dal taze kekik
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Arzu ederseniz 1 çay kaşığı da pul biber.

AŞÇININ NOTU

• Mantar, sanılanın aksine yıkanmasa daha iyidir. Mantarın yıkanmadan temizlenmeyeceğine olan inanç, doğru değildir. Mantarın lezzet ve besleyiciliğini kaybetmemesi için mantarlarınızı suyla yıkamadan, bir fırça ya da temiz bez yardımı ile temizlemeniz daha iyi olacaktır. • İstiridye mantarı pişirilirken çok fazla çevrilmesine gerek yoktur. Eğer mantarınızı gereğinden fazla çevirirseniz mantar suyunu bırakacak ve çok kuru olacaktır. • İstiridye mantarını diğer mantarlardan farklı kılan özelliklerden biri de, kendine has yüksek protein değeridir. İstiridye mantarı, içerdiği protein bakımından neredeyse kırmızı ete denktir. Bu sebeple, kullandığımız mantarların taze olması oldukça fazla önem taşımaktadır.

YAPILIŞI

1. Geniş ve büyük bir tavayı ısıtmalısınız.

2. İstiridye mantarını öncelikli olarak sotelik küçük küçük parçalara ayırmalısınız.

3. 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyip, sotelik küçük parçalar halinde doğradığınız mantarlar ile sotelemelisiniz.

4. Mantarları tavaya pişirmek için atınız. Daha sonra ise mantarlar suyunu salıp tekrar çekeceklerdir. Bu işlemden sonra yemeğe sarımsakları, limon suyunu ve tereyağını da eklemeli ve 2 dakika kadar ateşte çevirmelisiniz.

5. Son olarak da tuz, pul biber, taze kekik ve karabiber de ekleyin ve karıştırın. Daha sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

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