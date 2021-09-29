İstiridye mantarı tarifi: İstiridye mantarı nasıl yapılır, pişirilir?

• Mantar, sanılanın aksine yıkanmasa daha iyidir. Mantarın yıkanmadan temizlenmeyeceğine olan inanç, doğru değildir. Mantarın lezzet ve besleyiciliğini kaybetmemesi için mantarlarınızı suyla yıkamadan, bir fırça ya da temiz bez yardımı ile temizlemeniz daha iyi olacaktır. • İstiridye mantarı pişirilirken çok fazla çevrilmesine gerek yoktur. Eğer mantarınızı gereğinden fazla çevirirseniz mantar suyunu bırakacak ve çok kuru olacaktır. • İstiridye mantarını diğer mantarlardan farklı kılan özelliklerden biri de, kendine has yüksek protein değeridir. İstiridye mantarı, içerdiği protein bakımından neredeyse kırmızı ete denktir. Bu sebeple, kullandığımız mantarların taze olması oldukça fazla önem taşımaktadır.

YAPILIŞI

1. Geniş ve büyük bir tavayı ısıtmalısınız.



2. İstiridye mantarını öncelikli olarak sotelik küçük küçük parçalara ayırmalısınız.



3. 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyip, sotelik küçük parçalar halinde doğradığınız mantarlar ile sotelemelisiniz.



4. Mantarları tavaya pişirmek için atınız. Daha sonra ise mantarlar suyunu salıp tekrar çekeceklerdir. Bu işlemden sonra yemeğe sarımsakları, limon suyunu ve tereyağını da eklemeli ve 2 dakika kadar ateşte çevirmelisiniz.



5. Son olarak da tuz, pul biber, taze kekik ve karabiber de ekleyin ve karıştırın. Daha sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz.