1 Kilo Kıymadan Kaç Lahmacun Çıkar? 1 Kg Kıymayla Kaç Tane Lahmacun Yapılır?

Lahmacun aslen Şanlıurfa ilimize ait bir yöresel lezzettir. İçerisinde birçok farklı malzeme barındıran bu yiyeceği asıl lezzetli yapan malzemesi ise olmazsa olmaz kıymasıdır. Lahmacunu evde yaparken malzeme miktarının iyi ayarlanması gerekmektedir. Kaç kişiye yapılacaksa o kadar kıyma kullanılması önemlidir. Bu yüzden pek çok kişi tarafından 1 kilo kıymadan kaç lahmacun çıkar ve kaç tane lahmacun olur soruları sıklıkla gündeme getirilmektedir.

1 Kilo Kıymadan Kaç Lahmacun Çıkar?

Önceden açılmış olan hamurun üzerine başta kıyma olmak üzere; soğan, maydanoz, isot, sarımsak, karabiber, acılı seviliyorsa pul biber gibi malzemelerin konulup fırına sürülmesiyle ortaya çıkan yiyecek, lahmacun olarak adlandırılmaktadır. Kıyma olmadan lahmacunun yapılması söz konusu değildir. Kıymanın ağırlığına ve kilosuna göre ortalama kaç lahmacun çıkacağı belirlenebilmektedir. Bir insanın en fazla kaç adet lahmacun yiyeceği baz alınarak malzemelerin kullanılması oldukça önemlidir. Lahmacun yaparken 1 kilo kadar kıyma kullanılacaksa yaklaşık olarak 20 kişiye yetecek kadar lahmacun elde edilebilir.

1 Kg Kıymadan Kaç Tane Lahmacun Olur?

Lahmacun yapımında birçok farklı malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemeler arasında ise ilk sırada kıyma gelmektedir. Evde lahmacun yapmak isteyenlerin öncelikli olarak bu malzemeleri eksiksiz bir şekilde almaları gerekmektedir. Lahmacun özellikle mevlit veya gün gibi toplantı zamanlarında sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Örneğin 1 kg kıymadan kaç tane lahmacun çıkacağı kişilerin kaç tane lahmacun yiyeceğine göre farklılık gösterebilir. Herkesin birer adet lahmacun yiyeceği düşünülürse 1 kilo kıymadan ortama 20 tane lahmacun çıkabilir. Bu sayı kişilerin kaç adet yiyeceğine göre değişebilir.