10 Kişilik Mercimek Köftesi Tarifi ve Malzemeleri - 10 Kişilik Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır, Ne Kadar Mercimek Kullanılır?

Mercimek köftesi, Türk mutfağının sevilen tatlarından biridir. Besin değeri ve kolay hazırlanışı sayesinde sofralarda daima tercih edilen bu lezzet, altın günlerinin de vazgeçilmezlerinden biridir. Mercimek köftesi tarifi, her evde farklı dokunuşlarla uygulanan ve nesilden nesile aktarılan özel bir yemek deneyimidir. Altın gününde bu lezzeti tercih edenler ise internette 10 kişilik mercimek köftesi nasıl yapılır araştırmalarına girişmektedir.

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince bulgur

1 büyük boy soğan

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze soğan

1/2 demet nane

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkinize göre)

Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır:

Kırmızı mercimeği yıkayıp süzün ve bir tencereye alın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekledikten sonra orta ateşte, kapağını çok sık açmadan yumuşayana kadar pişirin. Pişen mercimekleri süzün ve soğuması için bir kenara bırakın. Soğanı ince ince doğrayın ve bir tavada zeytinyağı ile pembeleşene kadar kavurun. Haşladığınız mercimeği geniş bir kaba alın ve üzerine ince bulguru ekleyin. Kavrulmuş soğanı, domates ve biber salçasını, nar ekşisini ve limon suyunu ekleyin. Maydanoz, taze soğan ve naneyi ince şekilde doğrayın ve diğer malzemelere ekleyin. Tuz, kimyon, pul biber ve karabiberi de ekleyerek, köfte harcını iyice yoğurun. Malzemeler güzelce birbiriyle harmanlansın. Köfte harcınızın kıvamı çok kuruysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Kıvamını ayarladıktan sonra tekrar yoğurun. Köfte harcınızdan ceviz büyüklüğünde aldığınız parçaları elinizde yuvarlayarak şekil verin. Geleneksel mercimek köftesi şekli için avucunuzla bastırarak yassı bir şekil verebilirsiniz. Hazırladığınız mercimek köftelerini servis tabağına alın ve üzerini düzeltin. Mercimek köftelerini buzdolabında bir süre dinlendirin, böylece lezzetleri daha da güzelleşecektir. Soğuk olarak servis yapın ve yanında marul yaprakları, roka ve limon dilimleri ile sunun.

Afiyet olsun!

Mercimek Köftesi Yapımında Püf Noktalar: