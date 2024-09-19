50 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - 50 Kişilik Pilava Kaç Kilo ve Kaç Bardak Pirinç Gider?

Özellikle mevlüt gibi kalabalık misafirleri ağırlayacağınız özel günlerde, akla ilk gelen lezzetli yemeklerden biri hiç şüphesiz pilavdır. 50 kişilik bir grup için pilav hazırlamak, ölçüleri doğru ayarlayamama, pilavın istenilen kıvamda olmaması gibi endişeleri yaratabilir. 50 kişilik pilav kaç kilo pirinçten yapılır ve tavuklu pilav tercih ederseniz, ne kadar tavuk gider gibi soruların cevaplarıyla işte size tam kıvamında bir pilav tarifi:

Malzemeler:

6 kg pirinç

450 ml sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

700 gr tereyağı veya margarin

100 gr kuş üzümü (isteğe bağlı)

100 gr kuru kayısı veya kuru erik (isteğe bağlı)

50 gr çam fıstığı (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı tuz

50 su bardağı su

Yapılış:

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün. Tereyağı ve sıvı yağı geniş bir pilav tenceresinde eritin. Eğer kullanacaksanız kuş üzümü, kuru kayısı veya kuru erikleri ilave edip biraz kavurun. Çam fıstıklarını ekleyin ve hafifçe kavurun. Yıkanmış pirinci tencereye ekleyin ve tuzunu da ekleyerek kavurmaya devam edin. Su ekleyin, kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Pirinç suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. (Orta ateşte pişirme işlemi önemlidir.) Pişen pilavı dinlenmeye bırakın. (10-15 dakika dinlendirin.) Pilavı servis yapmadan önce bir tahta kaşık veya spatula yardımıyla havalandırarak karıştırın.

50 Kişilik Pilav Kaç Kilo Pirinçten Yapılır?

Tarifte verilen ölçülere göre 50 kişilik pilav için 2,5 kg pirinç kullanılmalıdır. Bu miktar, genellikle etkinliklerde veya kalabalık topluluklarda yemek yaparken tercih edilir. Eğer kişi sayısı daha az ise, malzemeleri buna göre azaltabilirsiniz. Unutmayın, pilav yaparken su-pirinç oranına ve pişirme süresine dikkat ederek lezzetli bir pilav elde edebilirsiniz.

50 Kişilik Pilava Ne Kadar Tavuk Gider?

Pilavınızı tavuklu yapacaksanız, 50 kişilik tavuklu pilav için 3,5 kg tavuk eti (göğüs veya but, tercihe göre kemiksiz veya kemikli) kullanabilirsiniz. Bu miktar, orta büyüklükteki bir etkinlik veya yemek organizasyonu için uygun olabilir. Ancak, kişi sayısına ve porsiyonlara göre tavuk miktarını ayarlamak gerekebilir. Daha az kişi için tavuk miktarını azaltabilir veya daha fazla kişi için artırabilirsiniz. Ayrıca, tavuk etini kemiksiz veya kemikli olarak tercih etmeniz de lezzet ve besin değeri açısından farklılık yaratabilir.