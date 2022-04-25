Bamya Nasıl Pişirilir? Kuru Bamya Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişer?

Ege ve Marmara Bölgesi'nde yetiştirilse de son dönemlerde birçok yerde bamya yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Şimdi gelin bamyanın pişirilme yöntemlerine bir göz atalım. Bu bamya tarifleri sevmeyenine bile bamyayı sevdirecek türden. Bamya çeşitler nelerdir? Bamya nasıl pişirilir? Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Pane harcı ve yumurtaları ayrı kaplara alın. Orta boy bir tencerede yağı ısıtın. Bamyaları önce yumurtaya sonra una bulayarak rengi dönene kadar 3 dakika kızartın. Ardından bamyaları kağıt havlu üzerine alın.
Malzemeler:
Yapılışı:
Bamyalarınızı ayıklamadan önce yıkamanız gerekmektedir. Aksini yapmanız durumunda bamyalarınız salyalı olacaktır. Tepelerinin koni biçiminde kesilmesi gerekmektedir. Pişirirken çok fazla karıştırmamalısınız. Bu üç yöntem bamya yemeklerinin pişirilmesinde püf noktadır.
Bamyaları temizledikten sonra üzerinde 1 adet limonun suyunu gezdirip bamyaları kenara alın. Bir tencereye 5 kaşık zeytinyağı koyun ve küp küp doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra üzerine ince kıyılmış sarımsakları ve biber salçasını ekleyip hızlıca karıştırın. Ardından kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri de karışıma ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sonrasında bamyaları üzerlerinde gezdirilen limon suyuyla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve şekeri ekleyin.
Üzerine sıcak suyu da ekledikten sonra çok hafif karıştırarak veya hiç karıştırmadan tencerenin kapağını kapatın. Bamyanın kapak kapalı şekilde yaklaşık olarak 25 dakika kadar pişmesi gerekmektedir. 25 dakika sonrasında bamyaları kontrol edin; iyice pişmiş ve yumuşamışlarsa altını kapatıp ılımaya bırakın. Bamyalar soğuduktan sonra servisi için bir tabağa alıp üzerinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin ve limon dilimi ile süsleyip servise hazırlayın. Üzerine kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz.
Etli taze bamya en çok tercih edilen bamya pişirme yöntemlerindendir.
Malzemeler:
Yapılışı:
İlk olarak etleri 3 çay bardağı su, 1 adet küçük kuru soğan ve yarım çay bardağı zeytinyağı ile tam pişmeye yakın ayarda 15-20 dakika pişirin. Bamyaları temizledikten sonra kağıt havlu üzerinde kurutun. Bu esnada domatesleri de küp küp doğrayın. Sarımsakları temizleyin, büyükse 2 ya da 3 parçaya bölmelisiniz. Sonra bamyaları, sarımsakları, domatesleri, limon suyunu ve tuzu bir kapta iyice karıştırın. Daha sonrasında önceden pişirdiğiniz etleri de karışıma ekleyin.
Tüm karışımın içine malzeme seviyesinin altında kalacak şekilde ılık su ekleyin. Yemeği ocaktan almanıza yakın 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte 20-25 dakika civarında pişmesi gerekmektedir. Ardından servis edebilirsiniz.