Bamya Nasıl Pişirilir? Kuru Bamya Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişer?

Ege ve Marmara Bölgesi'nde yetiştirilse de son dönemlerde birçok yerde bamya yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Şimdi gelin bamyanın pişirilme yöntemlerine bir göz atalım. Bu bamya tarifleri sevmeyenine bile bamyayı sevdirecek türden. Bamya çeşitler nelerdir? Bamya nasıl pişirilir? Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Bamya Çeşitleri Nelerdir?

Amasya Bamyası; Amasya, Tokat ve İç Anadolu'da yaygın olarak yetiştirilir. Çiçek bamyası olarak da bilinir. Açık renkli ve küçük meyvelidir. Genellikle kurutmak için bu tür tercih edilir.

Sultani Bamya; en yaygın olan ve en küçük olan türdür. Özellikle Marmara ve Ege'de daha çok yetiştirilir. Koyu renkli, düzgün ve beşgen yapısıyla önemli bir meyvedir.

Bornova Bamyası; diğer isimleri manikürlü bamya ve kınalı bamyadır. Ege'de yetiştirilen bu bamya en çok konserve için kullanılır. Sultani Bamya kadar küçük değildir. Hafif tombul uçlu olup sap kısmı incedir. Sap kısmının mor renkli olması en belirgin özelliğidir. Etli bir meyvedir ve oldukça lezzetlidir.

Balıkesir Bamyası; diğer adıyla tombul bamya, altı köşeli olması ve etli olmasıyla diğer tüm bamya türlerinden kolaylıkla ayrılabilir. Çok kısa, şişkin ve ucu küttür. Taze tüketime de konserveye de uygundur ancak çok fazla da çekirdeği vardır.

Bamya Kızartması Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

1 kg bamya (ayıklanmış)

2 adet yumurta (çırpılmış)

Pane harcı

Yapılışı:

Pane harcı ve yumurtaları ayrı kaplara alın. Orta boy bir tencerede yağı ısıtın. Bamyaları önce yumurtaya sonra una bulayarak rengi dönene kadar 3 dakika kızartın. Ardından bamyaları kağıt havlu üzerine alın.

Zeytinyağlı Bamya Nasıl Pişirilir?

Malzemeler:

1 kg bamya

2 adet soğan

3 diş sarımsak

5 adet domates

7 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Bamyalarınızı ayıklamadan önce yıkamanız gerekmektedir. Aksini yapmanız durumunda bamyalarınız salyalı olacaktır. Tepelerinin koni biçiminde kesilmesi gerekmektedir. Pişirirken çok fazla karıştırmamalısınız. Bu üç yöntem bamya yemeklerinin pişirilmesinde püf noktadır.

Bamyaları temizledikten sonra üzerinde 1 adet limonun suyunu gezdirip bamyaları kenara alın. Bir tencereye 5 kaşık zeytinyağı koyun ve küp küp doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra üzerine ince kıyılmış sarımsakları ve biber salçasını ekleyip hızlıca karıştırın. Ardından kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri de karışıma ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sonrasında bamyaları üzerlerinde gezdirilen limon suyuyla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve şekeri ekleyin.

Üzerine sıcak suyu da ekledikten sonra çok hafif karıştırarak veya hiç karıştırmadan tencerenin kapağını kapatın. Bamyanın kapak kapalı şekilde yaklaşık olarak 25 dakika kadar pişmesi gerekmektedir. 25 dakika sonrasında bamyaları kontrol edin; iyice pişmiş ve yumuşamışlarsa altını kapatıp ılımaya bırakın. Bamyalar soğuduktan sonra servisi için bir tabağa alıp üzerinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin ve limon dilimi ile süsleyip servise hazırlayın. Üzerine kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz.

Etli Bamya Nasıl Yapılır?

Etli taze bamya en çok tercih edilen bamya pişirme yöntemlerindendir.

Malzemeler:

250 gram bamya

150 gram kuzu kuşbaşı

3 adet orta boy olgun domates

3-4 adet küçük diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı limon suyu

1 adet soğan

3 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

İlk olarak etleri 3 çay bardağı su, 1 adet küçük kuru soğan ve yarım çay bardağı zeytinyağı ile tam pişmeye yakın ayarda 15-20 dakika pişirin. Bamyaları temizledikten sonra kağıt havlu üzerinde kurutun. Bu esnada domatesleri de küp küp doğrayın. Sarımsakları temizleyin, büyükse 2 ya da 3 parçaya bölmelisiniz. Sonra bamyaları, sarımsakları, domatesleri, limon suyunu ve tuzu bir kapta iyice karıştırın. Daha sonrasında önceden pişirdiğiniz etleri de karışıma ekleyin.

Tüm karışımın içine malzeme seviyesinin altında kalacak şekilde ılık su ekleyin. Yemeği ocaktan almanıza yakın 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte 20-25 dakika civarında pişmesi gerekmektedir. Ardından servis edebilirsiniz.