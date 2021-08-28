Bir sebze beş farklı tarif: Taze fasulye

Taze fasulye hem besleyici hem de lezzetli olması sayesinde Anadolu mutfağında oldukça büyük bir öneme sahip. Genellikle zeytinyağlı olarak tüketilse de birbirinden farklı alternatifler ile taze fasulyeyi oldukça farklı lezzetlerle sunabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.08.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 11:26

İçeriğinde bulunan A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum ve manganez gibi mineraller ile kemik gelişimini desteklemesinden bağışıklığı güçlendirmeye kadar oldukça geniş bir fayda listesine sahip. Bu nedenle mevsiminde sıklıkla tüketebileceğiniz bu sebzeyi, en sevdiğiniz yemek haline dönüştürebilirsiniz. İşte taze fasulye tarifleri… FASULYE DİBLE Malzemeler: 500 gram taze fasulye

1 çay bardağı pirinç

1 adet domates

1 adet soğan

Yarım yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pulbiber Yapılışı: Fasulyeleri ayıkladıktan sonra ufak ufak doğrayın. Bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ve domatesi de küp küp doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını eklediğiniz tencereye soğanları da ekleyin ve kavurmaya başlayın. Soğanlar kavrulduktan sonra fasulyeleri ekleyin ve birlikte biraz daha kavurmaya devam edin. Ardından domatesleri de ekledikten sonra biraz daha soteleyin. İyice karışmasının ardından fasulyelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Fasulyeler biraz piştikten ve yumuşadıktan sonra 1 su bardağı pirinci de ekleyin. Tuz ve baharatlarını da ekledikten sonra karıştırın ve biraz daha pişirmeye bırakın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Tüm bu işlemler bittiğinde ocağı kapatıp dinlenmeye bırakın, ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

TAZE FASULYE TURŞU KAVURMASI Malzemeler: 500 gram turşu kavurması

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber-domates salçası

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz, pulbiber, karabiber Yapılışı: Fasulye turşusunu fazla tuzunu bırakması için bir kabın içinde bekletin. Beklettiğiniz bu turşuyu daha küçük olacak şekilde doğrayın. Bir tencereye zeytinyağı ve sıvıyağ ile birlikte yemeklik doğradığınız soğanları alın. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salçayı da ekleyin ve biraz daha kavurduktan sonra turşuları ekleyin. 1 diş sarımsağı iyice ezdikten sonra baharatlarla birlikte karışıma ekleyin. Birkaç dakika kadar kavurun ve ocağı kapatın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. ETLİ TAZE FASULYE Malzemeler: 500 gram taze fasulye

250 gram dana kuşbaşı et

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates-biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz, karabiber, pulbiber Yapılışı: Öncelikle taze fasulyeleri ayıklayın ve uygun boyutta kırın. . Tereyağını sıvıyağ ile birlikte tencereye alın ve birlikte eritin. Yemeklik doğradığınız soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun ve ardından kuşbaşını da ekleyin. Rengi değişene kadar kavurduğunuz etlere salçayı da ekledikten sonra biraz daha kavurmaya devam edin. Ayıkladığınız fasulyeleri de tencereye ilave edin ve iyice karıştırın. Baharatları ekleyin. Üzerini biraz geçecek kadar su ekleyin ve kaynadıktan sonra 20-25 dakika kadar pişmeye bırakın. Fasulyeler ve etler doğru kıvama geldiğinde ocağı kapatabilirsiniz.

ŞARAŞURA Malzemeler: 500 gram taze fasulye

1 adet soğan

1 adet kabak

1 adet patates

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates-biber salçası

Zeytinyağı

Tuz, pulbiber, karabiber Yapılışı: Öncelikle taze fasulyeleri ayıklayın ve patates ve kabağı küp küp olacak şekilde doğrayın. 1 adet soğanı da yemeklik doğradıktan sonra yeşil biberlerin içini temizleyin ve orta boy doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alın, yemeklik doğradığınız soğanları ve biberleri ekleyin. Soğanlar ve biberler biraz kavrulduktan sonra salçasını ilave edebilirsiniz. Birkaç dakika kavurduğunuz salçanın ardından patates, kabak ve fasulyeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Doğranmış domatesleri de ekleyip biraz daha kavurduktan sonra baharatları ekleyebilirsiniz. Üzerini biraz geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağı kısarak 40 dakika kadar pişmeye bırakın. 10 dakika kadar dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.