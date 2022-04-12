Brokoli Nasıl Pişirilir? Brokoli Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Haşlanır?

İnsan sağlığı için çok yararlı olan sebzelerden birisi brokolidir. Brokoli bol miktarda C vitamini ve K vitamini içermenin yanında, folat potasyum, manganez, demir, fosfor, kolin, selenyum ve kükürt gibi mineraller barındırır. Başta kanser ve kalp hastalıkları olmak üzere, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Brokolide, yüksek miktarda protein bulunduğu için sporcular tarafından bolca tüketilmektedir. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı olduğu gibi vücudun pH seviyelerini dengelemeye de yardımcı olur. Brokoli bu kadar yararlı bir sebze olduğu için yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Çiğ ya da pişmiş şekilde tüketilebilir. Türkiye'de en çok tercih edilen yöntem ise haşlanarak tüketim şeklidir. Brokoli nasıl pişirilir? Tarifimize geçelim…

Brokoli Nasıl Yapılır?

Brokoli alırken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli detay vardır. Brokolinin parlak yeşil mor kafaları olması, kompakt çiçek kümeleri ve sıkı sapları olan demetleri olması gereklidir. Brokoliyi suda yıkadıysanız saklamak istiyorsanız yıkanmamış kafalarını silmeniz önerilir. Ayrıca kağıt havluya sarmanız tavsiye edilir. Brokoli yemeğini yapmadan önce iyice temizlemeniz gereklidir. Gerekirse 10 dakika boyunca sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Brokoli Nasıl Pişirilir?

Haşlanmış brokoli için gerekli malzemeler:

1 adet brokoli (orta boy)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 limon suyu

Şimdi pişirme kısmına geçelim:

İyice sudan geçirdiğimiz brokoliyi çiçeklerinden ayırmakla başlayalım. Bir kabın içerisine sirkeli su koyup 5-10 dakika bekletelim. Tencerenin içine su koyup ocağın altını yakalım. Tencerenin içine tuz ilave ederek, brokolileri içerisine koyalım. 10 dakika boyunca haşlamaya bırakalım. Rengi solmadan ve çok yumuşamadan brokolileri çıkartalım. Servis tabağına alabiliriz. Brokolinin üzerine zeytinyağı, limon suyu ve çırpılmış yoğurdu gezdirelim. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyip servise hazırlayalım. Afiyet olsun.

Not: Brokolinin içerisindeki besin değerlerinin kaybolmaması için çok fazla pişirmeyin, haşlamayın. Canlı yeşil renkte kalacak şekilde haşlama yapabilirsiniz. Sıcak su içinde fazla bekletilmeden suyu süzülmelidir. Ayrıca sarımsaklı yoğurt yaparak da çok lezzetli bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Yanına güzel bir mercimek çorbası ile gayet sağlıklı bir menü oluşturabilirsiniz.