Enginar Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Enginar Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Yapılır?

Papatyagiller ailesinde yer alan Enginar, genellikle bahar aylarında yetişir. Akdeniz mutfağının lezzeti olarak karşımıza çıkan bu sebze, ülkemizin ılıman bölgelerinde yetişir. Düşük kalorili özelliği sayesinde diyet listelerinde büyük öneme sahip enginarın tüketimi son derece önemlidir. İçerisinde bulunan vitamin ve minerallerden faydalanmak isteyen herkes, bu sebzeyi tüketebilir. Enginarla yapılabilecek pek çok tarif karşımıza çıkar. Farklı sebzelerle güzel bir lezzet sağlayan bu tarifleri bilmek büyük önem taşır. Özellikle zeytinyağlı enginar tarifinin yapılışı pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Enginar pişirirken bazı püf noktalara dikkat edilmelidir. Besinin değerini kaybetmemesi için yeterli sürede pişirmek gerekir. Enginar yemeklerinde özellikle nasıl pişirilir sorusu oldukça merak edilir. Bu durumda pişirme tüyoları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Enginar Nasıl Pişirilir?

Sofraların vazgeçilmezi olan enginar, pek çok vitamin ve minareli içerisinde bulundurur. Sağlığımız açısından çeşitli faydaları olan bu sebze antik çağlardan beri tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Farklı tariflerle karşımıza çıkan enginar yemeğini sade olarak tüketmek de mümkün.

Öncelikle enginarların beyaz kalmasını sağlamak için, bir kaba bol limon suyu ve 1 yemek kaşığı unu koyup karıştırılır ve enginarlar bu karışımda bekletilir. Ardından bir tencereye sıvıyağ eklenir ve yemeklik doğranmış soğanlar bu yağla birlikte kavrulur. Enginarlar eklendikten sonra üzerine 1 bardak su eklenir ve kaynayana kadar yüksek ateşte pişmeye bırakılır.

Su kaynadığında ise 15 dakika da kısık ateşte pişirilir. Suyu bitmesi durumunda bir bardak daha su eklenir. İsteğe göre dereotu ve limon suyu eklenerek servis edilir. Enginar ile ilgili farklı tarifler de karşımıza çıkar. Pilav tariflerinin yanında da kullanılan enginarlar aynı zamanda mantar ile güzel tarifler yer alır.

Zeytinyağlı Enginar Nasıl Yapılır?

Baharın nefis lezzetleri arasında yer alan enginar, farklı tarifler ile karşımıza çıkar. Severek tüketilen zeytinyağlı enginar, en sık yapılan tarifler arasındadır. Zeytinyağlı enginar yapmak için öncelikle enginarların saplarını koparıp, kararmamaları için limonlu suya koyarak işe başlayın. Ardından kuru soğanı küp küp doğrayın.

Yarım su bardağı zeytinyağı ile soğanları kavurun, üzerine doğranmış patates ve havucu koyun ve 2-3 dakika kavurun. Bezelyeyi ekledikten sonra garnitürü ocaktan alın. Enginarın sosunu hazırlayın ve tencereye enginarın kendisiyle birlikte koyun. Ardından üzerine garnitürü ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Enginarlar yumuşayana kadar pişirin ve yumuşadıktan sonra ocağı kapatın ve soğuk bir şekilde servis edin.